Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Tek gündemimiz deprem ve depremin yaralarını sarmak. Şu günlerde hep birlikte hem şehirlerimizi hem de toplumumuzu afetlere karşı dirençli hale getirmek için gayretle çalışacağız" dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Muhtar Buluşmaları programı çerçevesinde sürdürdüğü toplantılara devam ediyor. Daha önce Gebze ve İzmitli muhtarlarla buluşan Başkan Büyükakın, Derince, Körfez, Kandıra ilçesindeki muhtarlarla Maide Restoran’daki toplantı salonunda, Darıca, Çayırova ve Dilovası’ndaki muhtarlarla Darıca’daki Balyanoz Gençlik Kampı’nda, Başiskele ilçesindeki muhtarlar da Muhtarhane’de bir araya geldi.

İlçelere yapılan hizmetleri ve projeleri anlatan Başkan Büyükakın, muhtarların sorunlarını dinledi, çözüm önerileri konusunda istişarede bulundu. Başkan Büyükakın, deprem bölgesinde yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aktardı. Muhtarlık İşleri Dairesi’nin muhtarların işlerini kolaylaştırmak ve ihtiyaçlarını en kısa sürede yerine getirmek için çalıştığını belirten Başkan Büyükakın, özellikle A Takımı’nın kurulduğundan beri sahada sorunlara hızla ulaşarak, çözüme kavuşturduğunu ve iyi çalışmalar yaptığını dile getirdi.

"Kocaeli’yi daha dirençli hale getirmek için çalışıyoruz"

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin teyakkuza geçtiğini aktaran Başkan Büyükakın, deprem bölgesinde arama kurtarma ve lojistik hizmetleriyle büyük bir çalışmaya imza attıklarını kaydetti. Büyükakın, "Muhtar Buluşmaları çerçevesinde muhtarlara muhtemel afetlere karşı Kocaeli’yi daha dirençli hale getirmek için yaptığımız kentsel dönüşüm projelerini ve hazırlık çalışmalarını aktarıyoruz. Tek gündemimiz deprem ve depremin yaralarını sarmak. Şu günlerde hep birlikte hem şehirlerimizi hem de toplumumuzu afetlere karşı dirençli hale getirmek için gayretle çalışacağız" dedi.

"Hayat normale dönene kadar yanlarındayız"

Afet bölgesinde vatandaşların gıda ve temel ihtiyaçlarını karşıladıklarını, çöpleri topladıklarını aktaran Başkan Büyükakın, "Kadrosunda 16’sı uzman 21 hekim olan Hatay Defne ilçesinde 20 günde kurduğumuz hastane, poliklinikleri ile birlikte ameliyathane, doğumhane ve yoğun bakıma sahip ve 54 yatakla hizmet veriyor. Hatay’ı ayağa kaldırmak ve şehrimizi depreme hazırlamak çalışıyoruz. Doğru bir plan dahilinde, şehrimizi hep birlikte afetlere karşı daha dirençli hale getireceğiz. A’dan Z’ye tüm ekibimizle, depremzede vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak için hizmet üretiyoruz. Zorda olan kardeşlerimizi biz açıkta bırakmayız. Her zorlukta olduğu gibi nice kavuşmalara vesile olmak için ailesini ardında bırakarak fedakarca yardıma koşan ekip arkadaşlarıma gönülden teşekkür ediyorum. Bölgede hayat normale dönene kadar kardeşlerimizin yanlarında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.