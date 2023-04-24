Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla başkanlık makamını 4. sınıf öğrencisi Azranur Yayla’ya devretti.

Türk Pirelli İlköğretim Okulu 4. sınıf öğrencisi Azranur Yayla, Başkan Tahir Büyükakın’ın koltuğuna oturdu. Büyükakın, doktor ya da öğretmen olmak istediğini belirten Azranur’a, "İkisi de çok güzel meslekler. Biri hayat kurtarıyor diğeri de insan kurtarıyor. Ne kadar çok insanımızı yetiştirirsek o ülke o kadar gelişir. Dolayısıyla okuryazarlığı arttıralım, okullarda geçen süre artsın. Eğitim süresi ne kadar uzunsa o ülkeler o kadar gelişmiş oluyor. Özellikle erken yaşta eğitimin daha başarılı olduğunu gördük. Bilişim teknolojilerinin gelişmesi o alanın okuryazarlığının daha önemli olduğunu gösteriyor. Eğer robotların yazılımını ve donanımını geliştirecek okuryazarlığı arttırırsak geleceğin dünyasına daha iyi hazırlanırız. Okullara robotik kodlama sınıfları yapalım dedik. Bunun yarın çocukları için meslek sahibi olmada, iş bulmada daha kıymetli olacağını düşündük. Çocuklar bizim geleceğimiz. Onlara güzel bir gelecek bırakmak için çalışıyoruz" dedi.