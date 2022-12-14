Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kent Politikaları ve Araştırmaları Merkezi (ŞURA) öncülüğünde düzenlenen Kocaeli Gençlik Şurası ve Çalıştayı’nda gençlerin dünü, bugünü ve yarınları masaya yatırıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kent Politikaları ve Araştırmaları Merkezi (ŞURA) öncülüğünde düzenlenen Kocaeli Gençlik Şurası ve Çalıştayı’nda gençlerin dünü, bugünü ve yarınları masaya yatırıldı.

Kocaeli Gençlik Şurası ve Çalıştayı, Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Gençlerin geleceği için çalıştay düzenlediklerine dikkat çeken Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Bu toplantılar yarını düşündüğümüz, siz gençleri hazırladığımız, doğru istikamet belirlediğimiz toplantılardır. Gençlerimizin geleceği için, onların yarın daha iyi koşullarda olabilmesi için, bugünden bir şeyler yapmak için buradayız. Ben bugün buradan bir gençlik meclisinin çıkmasını umuyorum ama bunu ben dediğim için değil, siz gençlerin istemesiyle olmalı. Aslında bu şuralar bize gündelik telaşlarımızın içinde durup nefes alma fırsatı da sunuyor" dedi.

"Gençleri ve tecrübeyi bir araya getireceğiz"

Gençlere dair yapılacak çalışmaların gençlere sorulması gerektiğini söyleyen Başkan Büyükakın, "Gençlikte eksik olan şey tecrübedir. O yüzden o gençleri ve tecrübeyi bir araya getirmemiz lazım. Gençlerle ilgili ne yapacağımızı gençleri dinleyerek alanın uzmanlarıyla bir ortak akıl çıkaracağız. Bizim buradaki rolümüz de bu imkanı siz gençlere sağlayarak sizden gelen fikirleri dikkate alıp, eksiklerimiz varsa onları tamamlamak, unutulanlar varsa hatırlamak ve yanlışlarımız varsa düzeltmektir. Ortak akıl dediğimiz nokta tam olarak böyledir" diye konuştu.

"Bizim yeni sokağımız, okullar olsun"

Kocaeli Gençlik Şurası ve Çalıştayı programında Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Yavuz Samur, Dijital Çağda Gençlik konulu bir konuşma yaptı. Samur, gençlerin yeterince oyun oynamadığına dikkat çekerek, "Bizler iyi ki sokakta büyüdük. Sokakta kazanmayı kaybetmeyi öğrendik. Okuldan eve geldiğimizde çantamızı hemen bırakıp, akşam ezanına kadar sokağa çıkardık. Şimdiki çocuklar okuldan eve geldiklerinde ekranın karşısına geçiyorlar. Çünkü bir sokakları yok. Çünkü sokaklar güvenli değil, oyun oynayacak yer yok, yer varsa da arkadaş yok, arkadaş varsa da kim olduğunu bilmiyoruz. Çocuklar sokakta oyun oynamayınca şimdiki çocuklar sokakta elde edilen becerilerden mahrum kalıyorlar. Ben diyorum ki, bizim yeni sokağımız okullar olsun. Okullar, sokağın görevini üstlensin. Okullarda daha çok oyun oynansın. Biz o yüzden okul dostu oyun projesi başlattık. Koridorlara, kantinlere, dersliklere okuldaki her yere oyunlar çiziyoruz" şeklinde konuştu.

"Çocuk doğar doğmaz ekran istiyor olamaz"

Ekransız yapamama rahatsızlığına değinen Samur, "Evde anne ve babalarda da aynı durum söz konusu. ‘Bizim çocuk ekransız yemek yemiyor’ diyor. Buna zaten çocuğu anne ve babalar alıştırıyor. Çocuk doğar doğmaz ekran istiyor olamaz" dedi.

Kocaeli Kongre Merkezi’nde düzenlenen programa Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Genel Sekreter Balamir Gündoğdu, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, MHP Kocaeli İl Başkanı Yunus Emre Kurt, Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Yavuz Samur ve büyük çoğunluğu gençler ve gençler için politika üreten katılımcılardan oluşan geniş bir izleyici kitlesi katıldı.