Kocaeli Amatör Spor Kulüpler Federasyonu yöneticileri, antrenörleri ve sporcularıyla bir araya gelen büyükşehir belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Sizden sadece bu kentin çocuklarını sporla ve güzel ahlakla buluşturmanızı istiyoruz. Zamanımızın bağımlılıklarından kurtarmanızı istiyoruz” dedi.

Kocaeli genelinde faaliyet gösteren amatör spor kulüplerin başkanları, yöneticileri ve sporcuları büyükşehir belediyesinin düzenlediği iftar yemeğinde buluştu. Amatör spor kulüp başkanlarına ve antrenörlere tavsiyelerde bulunan Büyükakın, gençlerin kötü alışkanlıklara yönelmemesi için spora teşvik edilmesi gerektiğini ve kendisinin her zaman amatör spor kulüplerinin yanında olduğuna vurgu yaptı. Büyükakın, "Fedakar çalışmalarla özellikle amatör sporu ayağa kaldırmak, ayakta tutmak ve gençlerimize spor yaptırmak için ne gayretler gösterdiğinizi biliyorum. Ama siz de şunu bilin ki büyükşehir belediye başkanınız sonuna kadar arkanızda. Sakın kendinizi yalnız hissetmeyin. Hiçbir zaman yalnız kalmayacaksınız. Sizden sadece bu kentin çocuklarını sporla ve güzel ahlakla buluşturmanızı istiyoruz. Zamanımızın bağımlılıklarından kurtarmanızı istiyoruz. Kocaeli’nin bu güzelliklerini ve zenginliklerini gelecek nesillere aktarmaya el birliğiyle devam edelim. ’Spor Kenti Kocaeli’ diye başlayan sloganımız ’Sporun başkenti Kocaeli’ oldu. Yıllardır Kocaeli spora ayrım yapmadan yatırım yapıyor. Bu kent her gün daha güzel bir yere geliyor" dedi.

Öte yandan, düzenlenen programa Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Genel Sekreter Balamir Gündoğdu, Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Aydınlık, KASKF Başkanı Murat Aydın, Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürü Gökhan Yavaşer, amatör spor kulüp başkanları, yöneticileri, antrenörler ve sporcular katıldı.