Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, büyükşehir, İSU ve iştiraklerde çalışan işçi personeli enflasyon farkına ezdirmediklerini açıkladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, işçi personeli enflasyon ve yaşanan fiyat artışlarına karşı koruyacak kararı aldı. Başkan Büyükakın, bu yılın ocak ayında tüm sözleşmeler imzalanmış olmasına rağmen temmuz ayına gelinceye kadar oluşan enflasyon farkının işçilere ödenmesi talimatını verdi. Bu çerçevede sendikalarla daha önce yapılan sözleşmeler de güncellendi. Başkan Büyükakın, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İSU Genel Müdürlüğü ve iştiraklerdeki işçilerin ücret ve diğer sosyal haklarında yapılan iyileştirmenin hayırlı olmasını diledi. Çalışanın alın teri kurumadan hakkını verecek bir anlayışa sahip olduklarını ifade eden Başkan Büyükakın, "Kocaeli büyükşehir olarak biz büyük bir aileyiz. Bu ailenin her ferdinin mutluluğu bizim için çok önemlidir. İşçi personelimizi enflasyona ezdirmedik. Hayırlısı olsun" dedi. Büyükşehir işçisi ise aldıkları bu sevinçli müjdenin ardından Başkan Büyükakın’a teşekkür etti.