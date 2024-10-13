Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi’ne (YBYK) katılmak için Fransa’ya gidecekKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi’ne (YBYK) katılmak için yarın (14 Ekim Pazartesi) Fransa’ya gidecek.

Fransa’nın Strazburg şehrinde toplam 150 bin yerel ve bölgesel yönetimi temsilen 306 üyeden oluşan kongrede yerel yönetimlerin görüş ve önerileri dinlenecek.