Deprem bölgesinde arama kurtarma faaliyetlerine katılan ekiplerle bir araya gelen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Arama kurtarma ekiplerinin sayılarını arttırmak için çalışmalara devam edeceğiz. Kocaeli’nin depreme hazırlanması için gerekli çalışmaları yürütüyoruz. Dünyanın her yerindeki afetlere karşı hazırlıklı olacak şekilde teyakkuzdayız" dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, deprem bölgesinde arama kurtarma faaliyetlerine katılan ekiplerle bir araya geldi. "Deprem bölgesinde çok emeğiniz var" diyen Başkan Büyükakın, "Şehrimde arama kurtarma faaliyetlerine bu kadar gönül vermiş hemşerim olduğu için gurur duyuyorum. Allah hepinizden razı olsun. Sizler olmasaydınız, orada yapacağımız hiçbir şey olmayacaktı. Sizler olmasaydınız o kurtarılan canların hiçbirine ulaşılamayacaktı. Allah sayınızı arttırsın. Ama Allah hiçbirinizi de lazım etmesin, diyorum. Lazım olmayın ama öyle bir gün geldiğinde de hazır olun. Arama kurtarma ekiplerinin sayılarını arttırmak için çalışmalara devam edeceğiz. Kocaeli’nin depreme hazırlanması için gerekli çalışmaları yürütüyoruz" şeklinde konuştu.

"Dünyanın her yerindeki afetlere karşı hazırlıklı olacak şekilde teyakkuzdayız"

Konuşmasını sürdüren Başkan Büyükakın, "Araç gereç anlamında güçlenmeniz açısından gereken desteği Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak sizlere sağlayacağız. Öncelikli olarak şehrimizi daha sonrasında yakın şehirleri ve dünyanın diğer yerlerindeki afetlere hazırlıklı olacak şekilde de teyakkuzdayız. Her birinize bir kez daha teşekkür ediyorum. Önümüzdeki süreçte gönüllüler ordusunun sayısının artması için sizlerden özellikle yardım istiyorum. Ama bundan sonra sayınız artarak hem şehrimiz hem de ülkemiz için daha fazla hizmete hazır olmanızı el birliğiyle sağlayacağız" ifadelerini kullandı.