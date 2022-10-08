Amatör Spor Haftası kutlama etkinliklerine katılan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Darıca Nene Hatun Ahmet Çalık Amatör Spor Kompleksi’nden dünya ve olimpiyat şampiyonları çıkacağını söyledi.

Amatör Spor Haftası kutlama etkinliklerine katılan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Darıca Nene Hatun Ahmet Çalık Amatör Spor Kompleksi’nden dünya ve olimpiyat şampiyonları çıkacağını söyledi.

Kocaeli’de her yıl gerçekleştirilen Amatör Spor Haftası kutlama etkinlikleri, bu yıl Darıca’da düzenlendi. Etkinliğe Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın yanı sıra Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ve Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (KASKF) Başkanı Murat Aydın, amatör spor kulüplerinin temsilcileri, eski futbolcular ve çok sayıda davetli katıldı. Etkinlikte konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Gençlerimizin mutluluğunu gördüğümüzde bütün yorgunluklar unutuluyor. Kentimiz için gece gündüz demeden var gücümüzle çalışıyoruz. Tek bir maksadımız var, o da bu kentin insanlarının mutlu olmasıdır. Yaptığımız çalışmalar neticesinde ‘Allah razı olsun’ deniyorsa bizim için amaç hasıl olmuştur. Kocaeli’yi yarının güzel bir şehri yapmak için hep birlikte çalışacağız. Gençler bizlerin yaptığının çok daha iyisini gelecekte yapacak. Nene Hatun Ahmet Çalık Amatör Spor Kompleksi’nin hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Çok sayıda spor kulübünün faydalanacağı bu tesis için bir araya geldik. Belki aranızdan olimpiyat ve dünya şampiyonları çıkacak. Sizlere güveniyoruz, inanıyoruz. Tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Hepsi helali hoş olsun. Hayatınız güzel olsun” dedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile birlikte büyükşehir belediyesi ve Darıca Belediyesi’nin işbirliğinde kısa bir süre önce tamamlanarak amatör spor kulüplerinin hizmetine sunulan Nene Hatun Ahmet Çalık Amatör Spor Kompleksi’nin ev sahipliğinde gerçekleşen programda, Amatör Spor Haftası dolayısıyla kutlama pastası kesildi. Programın ardından eski ünlü futbolcularla gösteri maçı yapıldı.