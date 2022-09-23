Çayırova’da 33 bin metrekare alanda yapımı süren dev parkın son durumunu yerinde gören Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Bu parkın 22 bin metrekaresini yeşil alan olarak planladık. Nitelikli bir alanı yaşam merkezi olarak insanımızın hizmetine alacağız" dedi.

Çayırova’da 33 bin metrekare alanda yapımı süren dev parkın son durumunu yerinde gören Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Bu parkın 22 bin metrekaresini yeşil alan olarak planladık. Nitelikli bir alanı yaşam merkezi olarak insanımızın hizmetine alacağız" dedi.

Tahir Büyükakın, Çayırova’da 33 bin metrekare alanda yapımı süren dev parkın son durumunu yerinde gördü. Büyükakın, 7’den 70’e herkesin hizmet alacağı Şekerpınar’daki Cumhuriyet Parkı’nın bir ekosistem olacağını, her insanın kendisinden bir şey bulacağı bir park inşa ettiklerini ifade etti. Başkan Büyükakın, "Cumhuriyet Mahallemizdeki bu parkın 22 bin metrekaresini yeşil alan olarak planladık. Nitelikli bir alanı yaşam merkezi olarak insanımızın hizmetine alacağız" dedi.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Gökmen Mengüç ve Hasan Aydınlık ile teknik ekiplerin hazır bulunduğu incelemede, projenin görsellerini parkın yapımını yakından takip eden çocuklara gösteren Başkan Büyükakın, "Sahadayız, çocuklarımız için çalışıyoruz. Tabii bu parktan tüm vatandaşlarımız yararlanacak. Çocuklarımızın sesine ve taleplerine kulak veriyoruz. Bugün çocuklarımız projeyi çok beğendi. Önerileri de oldu bizlere. Onların gözünden de projelerimizi değerlendirmeye gayret ediyoruz" diye konuştu.