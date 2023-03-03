Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Bu milletin mayası çok sağlam. Bunu bir kez daha Hatay’da gördük. Türkiye’nin her köşesinden insanlar Hatay’a gelmişti. Aynı zamanda depremin olduğu tüm kentlere koşmuştu. Hala durmuyor ve yardımlarını esirgemiyor" dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Bu milletin mayası çok sağlam. Bunu bir kez daha Hatay’da gördük. Türkiye’nin her köşesinden insanlar Hatay’a gelmişti. Aynı zamanda depremin olduğu tüm kentlere koşmuştu. Hala durmuyor ve yardımlarını esirgemiyor" dedi.

Deprem felaketinin ardından Hatay’da görevlendirilen Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, kente döndüğünde Gebze ve Çayırova’da temaslarda bulundu. Çayırova Fatih Caddesinde esnafı ziyaret eden Başkan Büyükakın, "Milletimizin en zor zamanında yaptıkları yardımlar ve gösterdikleri yüce gönüllülük için bizzat gerek esnafımıza gerek derneklerimize gerekse tüm vatandaşlarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi.

Büyükakın, esnaf ziyaretinin ardından afetin ardından el ele verip yardıma koşan derneklerin temsilcileri ve bölgenin kanaat önderleriyle buluştu. Büyükakın’a Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya ile Ak Parti Çayırova İlçe Başkanı Servet Günay ve teşkilat üyeleri de eşlik etti.

"Bu milletin mayası çok sağlam"

Buradaki programının ardından Çayırova ilçesinde depremzede Ümit Gök’ün ailesini de ziyaret eden Başkan Büyükakın, geçmiş olsun dileklerini iletti. Büyükakın, "Yardımlarını ve misafirperverliğini esirgemeyen hemşerilerime teşekkür ediyorum. Depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Yaralı olanlarına da acil şifalar diliyorum. Şunun altını özellikle çizmek istiyorum. Bu milletin mayası çok sağlam. Bunu bir kez daha Hatay’da gördük. Türkiye’nin her köşesinden insanlar Hatay’a gelmişti. Aynı zamanda depremin olduğu tüm kentlere koşmuştu. Hala durmuyor ve yardımlarını esirgemiyor" diye konuştu.