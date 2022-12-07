Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Bugüne kadar bizi hiçbir daim yalnız bırakmayan milletimizle bugünlere geldik. Bu güvene hep layık olmak için çalıştık, çalışıyoruz. Şunu da ifade etmem gerekir. Bizler, mazlumların ve halkımızın duasına güveniyoruz" dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Bugüne kadar bizi hiçbir daim yalnız bırakmayan milletimizle bugünlere geldik. Bu güvene hep layık olmak için çalıştık, çalışıyoruz. Şunu da ifade etmem gerekir. Bizler, mazlumların ve halkımızın duasına güveniyoruz" dedi.

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ve AK Parti İlçe Başkanı Ufuk Acay ile birlikte Darıca ilçesinde bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Sırasöğütler Mahalle Muhtarı Tuncay Odlukaya ile bir araya gelen heyet, daha sonra Taksim’deki hain saldırıda yaralanan Hakan Ciroğlu’na geçmiş olsun ziyareti gerçekleştirdi. Heyet ayrıca Darıca’da kanaat önderlerinden Tayfun Güneş’in evine konuk oldu.

"Ülkemizin terörle mücadelesi yurt içinde ve yurt dışında kararlılıkla sürmektedir"

Hakan Ciroğlu’na geçmiş olsun temennisinde bulunan Büyükakın, "Size ve ailenize bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi ifade etmek istiyorum. Ülkemizin terörle mücadelesi yurt içinde ve yurt dışında kararlılıkla sürmektedir. İnşallah tüm terör örgütlerinin başta PKK olmak üzere YPG ve tüm türevlerinin köklerini kazımak için gayret eden silahlı kuvvetlerimize ve tüm emniyet güçlerimize başarılar diliyorum. Rabbim ayaklarına taş değdirmesin. Tüm emniyet güçlerimiz güney sınırlarını taciz eden ve bir terör devleti kurmaya çalışanlara da gereken dersi tüm platformlarda vermeye devam ediyor" dedi.

"Bu güvene hep layık olmak için çalıştık, çalışıyoruz"

"Şehrimizin geleceği için sorumluluklarımızın bilincindeyiz" diyen Büyükakın, "Her geçen gün sorumluluklarımızda artmaktadır. Ancak milletimizin her platformda desteğini görüyoruz. Milletimizin gönlünde olmak bizim için elzem bir durumdur. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın hedefleri ve talimatları doğrultusunda çalışmaya devam ediyoruz. Bundan sonra da çalışmaya devam edeceğiz. Bugüne kadar bizi hiçbir daim yalnız bırakmayan milletimizle bugünlere geldik. Bu güvene hep layık olmak için çalıştık, çalışıyoruz. Şunu da ifade etmem gerekir. Bizler, mazlumların ve halkımızın duasına güveniyoruz" ifadelerini kullandı.