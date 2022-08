Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "İnşallah dünyadaki hiçbir çocuk gece uykuya aç girmez, açlıktan ağlamaz, her an ölüm korkusuyla yaşamaz. Biz sadece dünyadaki tüm çocukların mutluluğunu istiyoruz" dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Çık Dışarıya Oy-na-ya-lım!" projesi çerçevesinde İzmit Sekapark alanında çocuklarla ve ebeveynleriyle buluştu. Etkinlik alanındaki çocuklarla ilgilenen Başkan Büyükakın, "Çocuklarımızın çok mutlu olduğunu gördüm. Anne ve babalarımız da mutluydular. Biz tam da bunu istiyoruz. Onların mutlu olduğu hizmetler ve bu benzeri sosyal etkinliklerle ailelerimizin keyifli zaman geçirmelerini arzu ediyoruz" dedi.

"Temiz kalplerine güzel şeylerle dokunmak istiyoruz"

Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Hasan Aydınlık’ın da yer aldığı etkinliklerde çocuklarla fotoğraf çektiren Başkan Büyükakın, ritim etkinliğine de katıldı. Çocukların arasında onlara eşlik eden Büyükakın, şöyle konuştu:

"Bu alandaki çocuklarımızın mutluluğunu ve gülümsemelerini görmekten daha güzel daha büyük bir mutluluk yok. Çocuklarımızın o güzel ve temiz kalplerine güzel şeylerle dokunmak istiyoruz. Büyükşehir Belediyemiz bir çocuğun kalbinden daha geniş ummanın olmadığını çok iyi biliyor. Ekiplerimizin bu noktada güzel işler yapıyorlar. Dünyada savaşların, çatışmaların, açlık ve kıtlıkların olduğu bir dönemden geçiyoruz. İnşallah dünyadaki hiçbir çocuk gece uykuya aç girmez, açlıktan ağlamaz, her an ölüm korkusuyla yaşamaz. Biz sadece dünyadaki tüm çocukların mutluluğunu istiyoruz. Hiçbir çocuk, hiçbir masum çocuk, gece evine atılan bombayla ölmesin istiyoruz. Her çocuk mutlu olmayı hak ediyor"