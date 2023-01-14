Atatürk’ün Kocaeli’de düzenlediği ilk basın toplantısı olan ve yeni Türkiye’nin temellerinin atılmaya başlandığı 16 Ocak gününün 100. Yıldönümüyle alakalı konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Tam yüz yıl önce Kocaeli’de ülkemizin bekası adına tarihi bir basın toplantısı düzenlendi. Bu toplantı, Erzurum ve Sivas Kongreleri kadar önemli bir toplantıydı" dedi.

Atatürk’ün Kocaeli’de düzenlediği ilk basın toplantısı olan ve yeni Türkiye’nin temellerinin atılmaya başlandığı 16 Ocak gününün 100. Yıldönümüyle alakalı konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Tam yüz yıl önce Kocaeli’de ülkemizin bekası adına tarihi bir basın toplantısı düzenlendi. Bu toplantı, Erzurum ve Sivas Kongreleri kadar önemli bir toplantıydı" dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, 16 Ocak Basın Onur Günü sebebiyle kutlama mesajı yayınladı. Atatürk’ün düzenlediği ilk basın toplantısının İzmit’te gerçekleştiğini söyleyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Tam yüz yıl önce Kocaeli’de ülkemizin bekası adına tarihi bir basın toplantısı düzenlendi. Bu toplantı, Erzurum ve Sivas Kongreleri kadar önemli bir toplantıydı. Kurtuluş Savaşı’nın henüz neticelendiği o buhranlı günlerde devletimizin kurucusu Atatürk’ün, yeni kurulacak devletin temellerini attığı bu toplantının Türk basını açısından da çok değerli olduğunu ifade ederek sözlerine şöyle devam etti” Tevhid-i Efkar’dan Velit Ebüzziya Bey, Vakit’ten Ahmet Emin (Yalman) Bey, Akşam’dan Falih Rıfkı Atay, İleri’den Suphi Nuri İleri, İkdam’dan Yakup Kadri, Tanin’den İsmail Müştak Bey, Gazeteci-yazar Halide Edip Adıvar, Kızılay Başkanı Hamit Bey ve İleri gazetesinin İzmit muhabiri Hakkı Kılıçoğlu’nun aralarında olduğu Atatürk’ün ilk basın toplantısı Kocaeli Av Köşkü’nde yapıldı. Akşam 9’da başlayan toplantı, sabah 3’e kadar sürdü. Geç saatlere kadar süren bu toplantıdaki tarihi söylemler dönemin yazar ve gazetecilerinin kaleminden Türk halkına ulaşmış ve dünya, bitme noktasına gelmiş bir imparatorluğun küllerinden yeni bir cumhuriyetin doğuşuna tanık olmuştur. Bu tarihi toplantıya tanıklık eden gazetecilerimiz ise belki yorgun ve fakir ama mücadele azmini hiçbir zaman yitirmemiş halkımızı tek bir amaç ve bağımsızlık için bir araya getirerek çok önemli bir işlevi yerine getirmiştir" dedi.

"Basının önemini kamuoyuna ilk kez İzmit’ten duyurulması bir Kocaelili olarak bizleri gururlandırmaktadır"

Atatürk’ün, ilk basın toplantısını Kocaeli’de gerçekleştirmesinin çok önemli olduğunu ifade eden Büyükakın, "Demokrasinin temel taşlarından biri olan basının önemini kamuoyuna ilk kez İzmit’ten duyurulması bir Kocaelili olarak bizleri gururlandırmaktadır. 16 Ocak, Atatürk’ün basına verdiği önemi ifade etmekte, bu günün Basın Onur Günü olarak kutlanması da basın mensuplarının, yazarların, Türkiye’nin kurtuluşu ve inşasına sundukları emsalsiz katkıyı göstermektedir. Devletimiz ile milletimiz arasında köprü görevi üstlenen basınımız, demokrasimizin ve cumhuriyetimizin kökleşmesinde önemli bir göreve sahiptir. Bu duygu ve düşüncelerle ülkemizin kurtuluşunda yazdığı cesaretli yazılar ve haberlerle halkımıza umut ışığı olan, Türkiye’nin kurtuluşuna, inşasına, şekillenmesine, ilerlemesine benzersiz katkılar sunan basın mensuplarımızın ve ilimizde de bu onurlu görevi üstlenen ve başarı ile yerine getiren değerli basın mensubu arkadaşlarıma da bu vesile ile çok teşekkür ediyor, Basın Onur Günü’nü kutluyorum" diye konuştu.