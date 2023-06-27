AK Parti Adıyaman İl Başkanı Emrah Erkan Bulucu, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, “Zor günleri geride bırakmamız temennisiyle sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir bayram geçirmenizi diliyorum” dedi.

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Emrah Erkan Bulucu, Kurban Bayramı’nı asrın felaketi nedeniyle buruk karşıladıklarını söyledi.

Tüm sorunların çözüme kavuşacağını ve yeniden eski günlere dönüleceğini ifade eden Başkan Bulucu, Kurban Bayramı’nın manevi iklimi; sevgiyi, muhabbeti ve hoşgörüyü artıracağını kaydetti.

Başkan Bulucu, “Bu sene 6 Şubat depremlerinde yitirdiğimiz canların acısı sebebiyle önceki dini bayramımız Ramazan ayını buruk karşıladık, buruk geçirdik. Şuan idrak ettiğimiz Kurban Bayramı’nı ise bir önceki bayrama nazaran yaraların kısmen sarıldığı Adıyaman’ımızda Kurban Bayramının manevi hazzı ve mutluluğu içerisindeyiz. Hayatını kaybeden yönetim kurulu üyelerimiz, Adıyamanlı hemşehrilerimiz ve ailelerinin bizlerde açtığı yaraların gölgesinde bayrama giriyoruz. Milletçe hepimizin bir kez daha başı sağ olsun. İnancımıza göre deprem, sel, yangınlarında, insan iradesini aşan afetlerde hayatını kaybedenler hükmen şehit sayılmaktadır. Depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın ahirette aziz şehitlerimizle birlikte haşrolacaklarına inanıyoruz. Yardımlaşma ve dayanışma gibi duyguların en yoğun yaşandığı Kurban Bayramı’nın manevi iklimini en güzel şekilde teneffüs etmek için hep birlikte gayret göstereceğiz. Elbette acılarımız hala taze. Şuan tek gayemiz; acıları hafifletecek, yaraları saracak uygulamaları ve projeleri hayata geçirebilmek. Bunun için de var gücümüzle çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz. Asrın felaketinin yaralarını devlet millet el ele omuz omuza vererek asrın dayanışmasıyla sarıyoruz. Bugün itibarıyla Adıyaman’ımız genelinde enkazların büyük bölümünü kaldırdık. Bu mübarek günlerde özellikle depremzedelerimizi yalnız bırakmayacağız. Günlük hayatın meşkalelerinin deprem bölgesini unutturmasına izin vermedik. Bundan önceki bayramda olduğu gibi bu bayramda da gerek konteyner gerekse çadır kentlerde kalan vatandaşlarımızı ziyaret ederek bayramlaşacağız. Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra yeni kurulan kabine sonrası son iki hafta içerisinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Mehmet Özhaseki, İçişleri Bakanımız Aliyerlikaya, Milli Eğitim Bakanımız Yusuf Tekin, Ticaret Bakanımız Ömer Bolat, Enerji ve Tabii Kaynak Bakanmız Alparslan Bayraktar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Vedat Işıkhan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcımız, kıymetli hemşehrimiz Ahmet Aydın’ı Adıyaman’da ağırladık. Gelen bakanlarımızla verimli toplantılar gerçekleştirdik. Sorunların ivedilikle çözülmesine yönelik bizler de teşkilat olarak raporlarımızı sunduk. Devletimiz ilgili tüm kurumlarıyla, milletvekillerimiz, belediyelerimiz tüm kapasiteleriyle, sivil toplum kuruluşlarımız tüm imkanlarıyla ve gönüllüleriyle sahadalar. Teşkilat olarak bizlerde ilk anlardan itibaren sürekli sahadaydık. Asrın felaketinin yaralarını devlet millet el ele omuz omuza vererek asrın dayanışmasıyla sarıyoruz. Kayıplarımızı geri g etiremesek de depremzede kardeşlerimizi yeni yuvalarına em kısa sürede kavuşturmakta kararlıyız. Bu duygu ve düşüncelerle başta tüm depremzedelerimiz olmak üzere hemşerilerimizin ve İslam âleminin Kurban Bayramını tebrik ediyor, gönüllerin huzur bulduğu bayram vesilesiyle depremde vefat edenlere rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyorum" diye konuştu.