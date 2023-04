AK Parti Adıyaman İl Başkanı Emrah Erkan Bulucu, CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakının Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Adıyaman ziyaretinde yaşananlarla ilgili yaptığı açıklamada, “Adıyaman’la özdeşlemiş huzurun ve barışın şehrinde bu tür olayları tasvip etmemiz mümkün değildir” dedi.

Başkan Emrah Bulucu, Adıyaman tüm demografik yapısıyla uzlaşma kültürünün kurumsallaştığı nadir illerden biri olduğunu vurgulayarak, “Adıyaman birlik ve beraberliğin her daim yükselen değeridir. CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakının Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kııçdaroğlu’nun Adıyaman programları kapsamında, bizim de asla tasvip etmeyeceğimiz bazı protestolar söz konusu olmuştur. Ancak şunu da kabul edelim ki, Adıyaman asrın felaketinde en çok etkilenen illerin başında geliyor. Her ailede bir dram ve acı bir hikaye var. AK Parti Adıyaman İl Başkanı olarak bizim de aile fertlerimizden kayıplarımız oldu. Milletvekilimiz Yakup Taş ve yönetim kurulumuzdan birçok kardeşimizi kaybettik. Bu acı içerisinde vatandaşlarımızın zaman zaman tepkisi söz konusu olabiliyor. Bizler de bunu makul görebiliyoruz. Öyle ki, Kılıçdaroğlu’da sosyal medya hesabında özellikle mezarlık ziyaretinde vatandaşların tepkisini, yaşadıkları acıya bağladığını ifade etmişlerdir. Üste üste yaşanan olaylara baktığımız zaman CHP’nin son dönemlerde kimlik siyaseti üzerinden bir ‘Erdoğan Nefreti’ söylemleri çok riskli bir süreci de beraberinde getiriyor. Bir yandan kimlik siyasetinden şikayet edenlerin diğer yandan kimlik siyasetini öne çıkarmaları son derece manidardır. Kahta ilçemizde yaşanan olaylarda ise özellikle parti teşkilatımız ve seçim ofisimizin önünden geçen bir kitlenin terör örgütünün zafer işaretini yaparak tahrik edici ve aşağılayıcı sloganlar atması seçim sürecine girdiğimiz şu ortamda provokasyona zemin hazırlamıştır. İl başkanı olarak olayın hemen akabinde ilçe teşkilatımıza giderek durum değerlendirmesi yaptık. Görüntülerden de anlaşılacağı gibi yapılan yürüyüş tamamen kışkırtma amaçlı olduğu net bir şekilde görülmektedir. Türk Bayrağı ve AK Parti bayraklarının üzerine basılarak yırtılmasını kabul etmek mümkün değildir. Buna rağmen olayların büyümemesi için ilçe teşkilatımız yoğun bir gayret göstermiştir. Biz tüm bu kışkırtmalara ve provokasyonlara fırsat vermeyecek hemşehrilerimiz tam bir demokrasi havası içerisinde seçim sürecini geçireceğinden kimsenin şüphesi olmasın. Dolayısıyla birbirimizi duymak, birbirimizi dinlemek kelimelerimizden, kavramlarımızdan ayrıştırıcı ve tahrip edici üslubu uzak tutmak zorundayız. Bugün buna her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Hele hele binlerce insanın vefat ettiği Adıyaman’da birlik ve beraberlik değirmenine su taşımalıyız. Yine Safvan Bin Muattal türbesinde yaşananlara baktığımız zaman ortada bir provokasyon olmadığını net bir şekilde ifade etmek isterim. Bilindiği üzere Sahabe Safvan bin Muattal Hazretlerinin külliyesi ve cami inşaatı merhum Kadir Topbaş döneminde yani 2017 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından ihale edilerek yapımına başlanılmıştı. Ancak Ekrem İmamoğlu’un belediye başkanı seçilmesinden sonra cami ve külliye inşaatı 2019 yılının Aralık ayında İBB tarafından tasfiye edildi. Kemal Kılıçdaroğlu’nun Safvan bin Muattal Hazretlerinin kabrini ziyareti sırasında orada bulunan vatandaşlarımız inşaatın neden İBB tarafından durdurulduğunu sormak istemişlerdir. Vatandaşımız son derece sakin bir şekilde bunu sormak istemesine rağmen heyet içerisinde bulunanların bunu bir arbedeye dönüştürmek istemesi ise son derece düşündürücüdür. Her zaman ifade ettiğimiz gibi hiçbir güç Adıyaman’ımızın huzurunu bozamayacaktır. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da tüm kesimlerle birlik ve beraberliğimizi muhafaza edeceğiz. Bu vesileyle yaşanan tüm gelişmelerden üzüntü duyduğumuzu belirtiyor ilimizde bu tür olayların bir daha yaşanmaması temennisiyle tüm vatandaşlarımızı sevgi ve saygı ile selamlıyorum” ifadelerini kullandı.