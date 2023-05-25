Eskişehir İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) Rektörü Prof. Dr. Adnan Özcan’ı makamında ziyaret etti.

İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, ESTÜ Rektörü Prof. Dr. Adnan Özcan’ı ziyaret ederek, İnönü ilçesindeki projelerde İnönü Belediyesine sağlamış oldukları katkılardan dolayı teşekkür etti. Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette Başkan Bozkurt, ‘’ İlçemizin çehresini ortak akılla değiştiriyor, daha modern bir İnönü için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Bu zamana kadar ilçemizdeki projelerimizde belediyemize sağlamış oldukları katkılarından dolayı da ESTÜ Rektörü Prof. Dr. Adnan Özcan ve ekibine şahsım ve hemşehrilerim adına teşekkür ediyorum’’ ifadelerini kullandı.

Ziyaret, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt’un ESTÜ Rektörü Prof. Dr. Adnan Özcan’a plaket takdimi ve hatıra fotoğrafı çekilmesi ile sona erdi.