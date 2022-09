Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Avrupa Birliği’nin bir girişimi olarak her yıl düzenlenen ve bu yılki teması "Şehrini Kucakla" olarak belirlenen Avrupa Hareketlilik Haftası çerçevesinde evinden belediye binasına kadar Esenyurtlu gençlerle yürüdü.

16-22 Eylül tarihleri arasında her yıl farklı bir temayla kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası’nın bu yılki teması "Şehrini Kucakla” sloganı ise "Çeşitlendir ve Devam Et” olarak belirlendi. Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Avrupa Hareketlilik Haftası çerçevesinde kendisini evinden almaya gelen Esenyurtlu gençlerle belediye binasına kadar yürüdü. Yürüyüşe belediyenin spor okullarında eğitim alan öğrenciler ve Esenyurtlu gençler katıldı. Farkındalık için gerçekleştirilen yürüyüşte; aktif hareketlilik, toplu taşıma ve diğer temiz, akıllı ulaşım çözümleri lehine davranış değişikliğini teşvik etmenin önemi vurgulandı. Yürüyüşün ardından Başkan Bozkurt Esenyurtlu gençleri kahvaltıda ağırlayarak kendileriyle keyifli bir sohbet gerçekleştirdi.

“Gençlerimizden gençlik aşısı aldım”

Yürüyüş sonrası açıklama yapan Başkan Bozkurt, "Bu dünya bizim, beden de bizim. Hem bedenimize olan saygımızdan hem dünyaya karşı sorumluluğumuzdan dolayı özellikle enerji kaynaklarının doğru kullanılmasını sağlamak lazım. Karbon emilimi emisyonu her gün artıyor. Artık tembelleşiyoruz. Neredeyse bakkala bile arabayla gitme durumuna geldik. Dolayısıyla hem sağlığımız için yediklerimizi enerjiye dönüştürmek için hem de toksinleri atmak için hareketli olmamız lazım. Hareketli oldukça vücut sağlığımız daha çok yerine geliyor. Hem de bir enerji tüketirken çevreye verilen zararı azaltmak açısından yürümenin çok büyük faydası var. Kısa mesafelere araçlarla değil olabildiğince orta mesafedeki araçlarla, toplu taşıma araçlarıyla gitmek, doğaya verdiğimiz zararı azaltacak. Maalesef uzun yıllardır bunu ihmal ediyoruz. Dolayısıyla hem vücudumuza karşı zarar içine giriyoruz hem de çevremize zarar veriyoruz. O yüzden bu farkındalığı oluşturmak için ilçemizdeki spor okullarını kazanan gençlerimizle beraber Esenyurt’un sokaklarında yürüyerek belediye binamıza geldik. Onlarla hem kahvaltıda buluştuk hem kazandıkları yerleri kutladık. Gençlerimizden gençlik aşısı aldım. Onlarla konuşunca mutlu oldum. Güzel bir etkinlik oldu” ifadelerini kullandı.

“Başkanımız gençlere sevgi ve değer veren birisi”

Yürüyüşe katılan Berkan An, “Başkanımız bu sabah bizlerle bir yürüyüşe çıktı. Başka belediyelerde yapılmayan bir şey. Başkanımız gençleri seven ve değer veren biri. Esenyurt Belediyesi her konuda bize çok yardımcı oldu. Başkanımıza ve yanımızda olan herkese çok teşekkür ederiz” derken Nuray Akbaba ise “Bu etkinlikleri Başkanımız ve belediyemiz sayesinde sıklıkla yapıyoruz. Çok da güzel oluyor. Bu imkânsızlıklar içinde bunlar sunulduğu için çok teşekkür ediyorum. Bu serüvende hayâllerime umut oldular. Bu ışık umarım gelecek nesillerde de devam eder. Bu etkinliklerle kendimizi daha çok değerli hissediyoruz. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.