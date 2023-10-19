Eskişehir’de düzenlenen ödül töreninde İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, Yılın Spor Dostu ödülüne layık görüldü.

Anadolu Üniversitesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen ödül töreninde İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt ‘Yılın Spor Dostu’ ödülüne layık görüldü. Başkan Bozkurt, spora ve sporculara verdiği destekle, ulusal ve uluslararası başarılara imza atan sporcuların yetişmesini sağlaması nedeniyle ‘Yılın Spor Dostu’ seçildi. Ödüle layık görülen Başkan Bozkurt, kendisini ‘Yılın Spor Dostu’ seçen Eskişehirlilere ve organizasyon yöneticilerine teşekkürlerini iletti.