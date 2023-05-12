Eskişehir İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt’a ilçe genelinde yapmış olduğu hizmet, katkı ve desteklerden dolayı vatandaşların teşekkür ziyaretleri devam ediyor.

İnönü Esnemez Mahalle Muhtarı Hamdi Coşkun, Esnemezliler Derneği Başkanı Abdullah Koca ve dernek üyeleri Esnemez Mahallesinde gerçekleştirilen Yağmur ve Şükür Duasına İnönü Belediyesinin yapmış olduğu katkı ve desteklerden dolayı İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt’a teşekkür ziyaretinde bulundular.

İnönü Belediye Başkanlığında gerçekleştirilen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Bozkurt, nazik ziyaretleri dolayısıyla Esnemez Mahalle Muhtarı Hamdi Coşkun’a, Esnemezliler Dernek Başkanı Abdullah Koca’ya ve dernek üyelerine teşekkür etti.