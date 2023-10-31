Eskişehir İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt’a her yaş kesiminden ilçe sakinlerinin ziyaretleri devam ediyor.

İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, Oklubalı Mahalle sakinlerinden İnci Melek Çağlıyan’ı makamında ağırladı. Minik kızla sohbet eden Başkan Bozkurt, Çağlıyan’ın isteklerini dinleyerek İnönü’de çocuklar için yapılan çalışmaları aktardı. Minik Çağlıyan’ın ziyaretinden memnuniyet duyduğunu belirten Başkan Bozkurt, ’’Oklubalı Mahallemizden İnci Melek Çağlıyan yavrumuzu belediyemizde misafir ederek sohbet ettik. Nazik ziyaretinden dolayı Melek yavrumuza teşekkür ediyorum. Tüm çocuklarımıza mutlu, huzurlu ve sağlıklı bir ömür diliyorum’’ dedi.

Misafirperverliklerinden dolayı memnuniyet duyduğunu belirten İnci Melek Çağlıyan, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt’a teşekkür etti.

Ziyaret, hatıra fotoğrafı çekilmesi ile sona erdi.