Eskişehir İnönü ilçenin en büyük mahallesi olan İsmetpaşa Mahallesi sakinlerinden oluşan bir heyet, mahallelerinde devam eden kilitli taş yol çalışmaları ve yatırımlar ile ilgili İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt’a teşekkür ziyaretinde bulundular.

Eskişehir İnönü ilçenin en büyük mahallesi olan İsmetpaşa Mahallesi sakinlerinden oluşan bir heyet, mahallelerinde devam eden kilitli taş yol çalışmaları ve yatırımlar ile ilgili İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt’a teşekkür ziyaretinde bulundular.

İnönü ilçesinde aralıksız devam eden çalışmalardan dolayı mahalle sakinleri memnun. İsmetpaşa Mahalle muhtarı, Dernek Başkanları ve Din görevlileri tarafından gerçekleştirilen ziyaretten duyduğunu memnuniyeti dile getiren Başkan Bozkurt, nazik ziyaretleri sebebiyle tüm heyete teşekkür etti.