Eskişehir İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, oy birliği ile İpekyolu Belediyeleri Turizm Kalkınma Birliği başkanlığına seçildi.

İpekyolu Belediyeleri Turizm Kalkınma Birliği, ilçelerde bulunan eşsiz miraslara sahip çıkarak saygın bir bölge haline gelmesine katkı sağlama adına; adaletli, kaliteli, gelişime açık, verimli ve etkili bir yönetişim anlayışı ile hizmet sunmak amacıyla 22 belediyenin bir araya gelmesiyle oluştu. İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt ise birlik üyesi başkanların oy birliği ile İpekyolu Belediyeleri Turizm Kalkınma Birliği Başkanı olarak seçildi. Aynı zamanda Enerji Kentler Birliği Plan Bütçe Komisyon Üyesi olan İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, "İpekyolu Belediyeleri Turizm Kalkınma Birliğinde tüm birlik üyelerine şahsıma göstermiş oldukları güven ve teveccühten dolayı teşekkür ederim. Bu görevin birliğimize hayırlı olmasını dilerim” dedi.