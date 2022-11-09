İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, ilçede faaliyet gösteren bazı fabrika yöneticileri ve müdürleri ile ilçede yapılan faaliyetler, yatırımlar ve projeler hakkında değerlendirme toplantısı için bir araya geldi.

İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, ilçede faaliyet gösteren bazı fabrika yöneticileri ve müdürleri ile ilçede yapılan faaliyetler, yatırımlar ve projeler hakkında değerlendirme toplantısı için bir araya geldi.

Yapılan toplantıda istek ve öneriler değerlendirilip sanayi ve yerel yönetimin birlikteliği ile ihtiyaçlar belirlendi. Toplantıların devamlı hale gelmesinin kararlaştırıldığı program sonunda yönetici ve müdürler, ilçedeki tüm sanayicilerin bir araya getirilmesi ile yapılan istişareden ve ev sahipliğinden dolayı memnuniyetlerini dile getirip Başkan Bozkurt’a teşekkür ettiler.