Esenyurt’ta pandemi nedeniyle iki yıldır yapılamayan ‘Halk Günleri’ yeniden başladı. Halk Günleri’ne katılan Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, vatandaşlarla tek tek ilgilenerek sorunlara çözüm yolları aradı.

Esenyurt’ta pandemi nedeniyle iki yıldır yapılamayan ‘Halk Günleri’ yeniden başladı. Halk Günleri’ne katılan Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, vatandaşlarla tek tek ilgilenerek sorunlara çözüm yolları aradı.

Esenyurt Belediyesi’nin halkın istek ve taleplerini ilk ağızdan dinleyerek çözüm üretmek amacıyla düzenlediği halk günleri, pandemi nedeniyle verilen aranın ardından yeniden başladı. Esenyurt Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen programda, Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt vatandaşlarla bir araya geldi. Esenyurtluların sorunlarını ilk ağızdan dinleyen Başkan Bozkurt, bu sorunlara dair çözüm yolları aradı. Başkan Bozkurt’un yanı sıra başkan yardımcıları ve birim müdürlerinin de katıldığı halk gününde, vatandaşların taleplerinin hızlı ve doğru bir şekilde çözüme kavuşturulması için ilgili birimlere yönlendirmeler yapılarak gerekli talimatlar verildi. Aileleriyle halk gününe gelen miniklere çeşitli oyuncaklar hediye edildi.

“Ben sizden yanayım, elimden geleni yapacağım”

Başkan Bozkurt’la buluşarak talebini dile getirenler arasında çocuklar da vardı. 8 yıl önce Yıldız Camii inşaatında site arazilerine girilerek parklarının yıkıldığını söyleyen ve oyun alanlarını geri isteyen çocukları dinleyen Bozkurt, “Ben sizden yanayım. Elimden geleni yapacağım” diyerek çocuklara haklarını her daim savunmaları konusunda nasihatte bulundu. İlgili alanı ziyaret ederek konunun takipçisi olacağını belirten Başkan Bozkurt, gerekli çalışmaların yapılması konusunda birim müdürlerine talimat verdi.

“Bizi büyük bir ilgiyle karşıladı”

Yaşadıkları sitede rahatça oyun oynayabilmek için hem kendisi hem de arkadaşları adına Başkan Bozkurt’la görüşen 11 yaşındaki Ayaz, “Tüm çocuklar olarak bir sorunumuz var, halletmek için buraya geldik. Yıldız Camii’ne büyük bir koruma alanı yapıldı ve bizim oyun alanımız işgal edildi. Tüm çocuklar adına Başkanımızla konuşmaya geldik, bizi büyük bir ilgiyle karşıladı. Bakmaya gelecekmiş, ilgilendiği için teşekkür ederim” dedi.

“Sorunlarımızı çözeceklerine inanıyorum”

Esenyurt Belediyesi’nin her sıkıntısında yanında olduğunu söyleyen Burcu Çelik, “Başkanımızla görüşmek için talepte bulunmuştuk. Aradılar, Belediye Başkanı’nın benimle birebir görüşmek istediğini söylediler. Geldim, şikayetlerimizi ve sıkıntılarımızı dinlediler. Yardım talebinde bulunduk ve kabul ettiler. 2-3 gün içerisinde bize geleceklerini söylediler. Daha önce bize başsağlığına geldiler, bizim için böyle yardımlarda bulunmalarından dolayı çok memnunum. Sorunlarımızı çözeceklerine inanıyorum” ifadelerini kullandı.

“Buradan çok memnun ayrılıyorum”

Başkan Bozkurt’un samimiyetine ve içtenliğine vurgu yaparak sorduğu her soruya cevap aldığının altını çizen Sinan Akbulut ise “Buradan çok memnun ayrılıyorum. İki sene sonra Başkan’la yan yana geldiğim için mutluyum, her soruma cevap aldım. Taleplerime olumlu cevap alacağıma eminim. Başkan çok içten ve samimiydi. Çok alçakgönüllü birisi ve ‘Kapım herkese açık’ dedi, bundan başka mutluluk var mı” şeklinde konuştu.