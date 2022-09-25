Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, 2 Ekim’de Bulgaristan’da yapılacak milletvekilleri seçimleri öncesi Esenyurt’ta oy kullanacak Bulgaristan göçmeni vatandaşlarla kahvaltı programında bir araya geldi. Programda konuşma yapan Başkan Bozkurt, “İnşallah arkadaşlarımız iktidarda olacak ve öncelikle yaşadıkları coğrafyanın, Bulgaristan’ın daha adil daha demokratik bir şekilde yönetilmesine önemli katkılarda bulunacaklar” dedi.

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, 2 Ekim’de Bulgaristan’da yapılacak milletvekilleri seçimleri öncesi Esenyurt’ta oy kullanacak Bulgaristan göçmeni vatandaşlarla kahvaltı programında bir araya geldi. Programda konuşma yapan Başkan Bozkurt, “İnşallah arkadaşlarımız iktidarda olacak ve öncelikle yaşadıkları coğrafyanın, Bulgaristan’ın daha adil daha demokratik bir şekilde yönetilmesine önemli katkılarda bulunacaklar” dedi.

Hak ve Özgürlükler Hareketi Partisi (HÖH) İstanbul Teşkilatı, 2 Ekim’de yapılacak olan milletvekili seçimleri öncesi, Esenyurt’ta oy kullanacak Bulgaristan göçmeni vatandaşlar için kahvaltı programı düzenledi. Şehit Erol Olçok Kültür Merkezi’nde gerçekleşen programa Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Bulgaristan Kaolinovo Belediye Başkanı Nida Ahmed, Haskovo Milletvekili Adayı Mümün Sali, HÖH İstanbul Temsilcisi Fahri Vatansever, CHP İstanbul Balkan Masası Sorumlusu ve İl Başkan Yardımcısı Şemside Yener, CHP Esenyurt İlçe Başkanı Hüseyin Ergin, Esenyurt Belediyesi Başkan Yardımcısı Selçuk Günerhan ve Esenyurt’ta yaşayan Bulgaristan göçmeni vatandaşlar katıldı.

Programda yaptığı konuşmada demokrasi ve iradenin önemine vurgu yapan Başkan Bozkurt, “Demokrasi ve irademizi beyan etmemizin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha görmüş olduk. Bunu ihmal ediyoruz, belki bize çok basit gelen bir şey ama bulunduğumuz ilçenin, ülkenin, hatta dünyanın gidişatını değiştirecek sonuçlara neden oluyor. Bizim, demokrasinin ve kardeşliğin oturması için buna kimsenin dil uzatmaması, engelleyememesi, herkesin kendi kimliğini koruyarak ifade edebilmesi için bir arada bulunmamız gerekiyor. Bu yüzden irademizin sandıkta gösterilmesi çok önemli” diye konuştu.

“Esenyurt’a çok görev düşüyor"

Esenyurt’ta yaşayan Bulgaristan göçmeni vatandaşların demokratik bir şekilde yönetilebilmeleri için sandığa gitmeleri gerektiğini vurgulayan Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, “Biraz önce Belediye Başkanım övgüyle bahsetti. Göğsümüz kabardı. Hak ve Özgürlükler Partisi üyesi iki milletvekilimiz dünya klasmanında liberal partilerin, mesela bir tanesi Macron’un da içinde olduğu sekiz kişilik devlet başkanının olduğu Avrupa Liberal Partiler Başkanlığını yürütüyor. Aynı zamanda Dünya Liberal Partiler Başkan Yardımcısı. Bu sizlerin, bizlerin dostlarımızın ve demokrasiye inanan insanların gidip oy kullanmasıyla oluyor. Ben inanıyorum ki gelecekte dünyanın gidişatına yön verecek kişiler olacaklar. Çok şey yapmadık aslında, iki sandıktan dört sandığa çıkarmak için oturduk ve burada bana göre dünyanın en güzel insanlarıyla görüşme yaptık. Avrupa Birliği üyesi bir ülkenin vatandaşlarının kendi dilinde kendini ifade etmesi yasaklanıyor. Bu, yalan bir demokrasi oyununun oynandığının göstergesi ve kabul edilebilir bir şey değil. O yüzden Esenyurt’a bence çok görevler düşüyor. Ben özellikle rica ediyorum. Biz yapmamız gereken bütün sorumlulukları yerine getiririz. Yeter ki arkadaşlarımız, dostlarımız gidip orada oy kullansınlar ve oradaki soydaşlarımızla Türkiye’nin her yerinden seslerinin yükseleceğini bilerek konuşsunlar. Özgüvenle çıksınlar sahneye. Böylece içimizdeki delikanlıların ve kadınlarımızın siyasete ve geleceğe olan güveni artsın diyorum” dedi.

“Kardeş ülke olacağız”

Esenyurt Belediyesi ile kardeş şehir olan Kaolinovo şehrinin Belediye Başkanı Nida Ahmed ise, “Bu organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Özellikle Sayın Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Bize ellerinden gelen tüm desteği veriyorlar. İnşallah biz, ayın 2’sinde Bulgaristan’ın iktidarında olacağız ve sadece kardeş belediye değil, kardeş ülke olacağız” diye konuştu.