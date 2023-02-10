Hatay’a giderek bölgedeki arama kurtarma çalışmalarına katılan Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, “Hayatın her alanında her türlü ihtiyaç için Esenyurt Belediyesi ve çalışanları burada. Hataylılara destek olmaya çalışıyorlar. Bir gönül köprüsü kurduk. İnşallah bu umudu büyüteceğiz” dedi.

Hatay’a giderek bölgedeki arama kurtarma çalışmalarına katılan Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, “Hayatın her alanında her türlü ihtiyaç için Esenyurt Belediyesi ve çalışanları burada. Hataylılara destek olmaya çalışıyorlar. Bir gönül köprüsü kurduk. İnşallah bu umudu büyüteceğiz” dedi.

Hatay’da deprem sonrası arama kurtarma çalışmaları devam ederken Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt da depremin yaralarını sarmak için bölgeye gitti. Vatandaşlarla tek tek ilgilenen Bozkurt, Esenyurt’tan giden yardımları koordineli bir şekilde depremzedelere ulaştırabilmek için orada bir karargâh bölgesi oluşturduklarını söyledi. Esenyurt Belediyesi Arama Kurtarma (ESAK) ekibinin çalışmalarına da destek veren Bozkurt şöyle konuştu:

“Dün akşam arkadaşlarımızla sohbet ediyorduk. Arama kurtarma ekip başkanımız, ’Başkanım burada herkes beni tanıdı, herkes bana koşuyor, umut bağlıyor.’ dedi. Diğer arkadaşlarımıza da umut bağlıyorlar. Buradaki arkadaşlarımız yeniden yaşatmak için, umut olmak için çalışıyorlar. Birçok farklı alanda hem arama kurtarma hem yiyecek, giyecek ve başka alanlarda yardımcı oluyorlar. Sağlık ekibimiz de burada, yine bir tane çöp kamyonu gönderdik destek olmak için.”

“50 vatandaşımızı sağ olarak kurtardık”

Arama kurtarma çalışmalarında onlarca vatandaşın sağ olarak kurtarıldığını belirten Başkan Bozkurt, “Olayı ilk öğrendiğimiz andan itibaren öncelikle arama kurtarma ekiplerimizi buraya gönderdik. Arkadaşlarımız arama kurtarma çalışmalarına katıldılar. Ardından lojistik destek sağlayacak bir ekipte oluşturduk. Şu anda yaklaşık 100 kişilik bir ekiple beraber Hatay’da çalışıyoruz. Hem arama kurtarma işlemleri hem de vatandaşlarımızın gıda ve diğer ihtiyaçlarını dağıtmak için arkadaşlarımız çabalıyor. Bugüne kadar yaptıkları çalışmada 50’ye kadar vatandaşımızı sağ olarak enkaz altından çıkardılar” ifadelerini kullandı.

“Bir karargâh kurduk”

Kentte elektrik, su, olmadığını ve iletişim hatlarında sorun yaşandığını belirten Başkan Bozkurt, şunları ekledi:

“Birçok değişik alanda eksiklikler var. Biz bunlarla ilgilenen bir karargâh kurduk. Köylerin araçlarının kalktığı yeri karargâh olarak seçtik. Orada çadırlarımızı kurduk ve buradaki ihtiyaçları sahadan öğrenip Esenyurt’a bildiriyoruz, arkadaşlarımız da oradan bize gönderiyorlar. Powerbank, yiyecek, içecek, elbise, battaniye ya da teknik olarak başka ne ihtiyaçlar varsa çocukların maması, bezleri, kadınların ihtiyaçlarını gidermek için gerekli olan malzemeler gibi araç gereçlerin hepsi nitelikli bir şekilde buraya ulaşıyor. Biz de oradan getirdiğimiz kamyonetlerle köylere, mahallelere ve ihtiyaç olan yerlere arkadaşlarımız araçlarla tespit ediyorlar, oraya gönderiyoruz.”

“Çok cefakar bir halkız”

Anadolu halkının çok cefakâr, birbirine bağlı, birbirini seven ve zor anlarda birbirinin yanında olan bir halk olduğunu dile getiren Bozkurt, “Bu halkı iyi organize etmek için daha çok ne yapmalıyız? Onu düşünmeliyiz. Aynı olayları tekrar yaşamamak için buradan ders çıkarmamız lazım ki insanlarımız ölmesin daha umutla yaşama baksınlar diye düşünüyorum. Şunu bir kez daha gördüm ki buradaki halklar kadim halklardır, en zor anında birbirlerinin yanında olurlar. Kendi canını tehlikeye atarcasına bir çocuğun, bir kadının, bir erkeğin bedenini enkaz altından çıkarmak için dünyanın birçok yerindeki insanın göze alamadığı riskleri göze alarak enkaza giriyorlar. Çok cefakâr bir halkız. Bizler de siyasetçiler olarak onlara daha uygun şekilde ne yapabiliriz? Sorularına cevap bulmalıyız” dedi.

“Depreme hazırlıklı değiliz”

Yaşanan sorunların, yeterinde hazırlıklı olunmamasından kaynaklandığını ifade eden Bozkurt, “Yapmamız gereken ödevleri çıkarıyorum burada. Daha nasıl organize olabiliriz onları görüyorum. Şu an artçı depremler de devam ediyor, bizim kesinlikle bina sorununu nitelikli hale getirmemiz lazım. İmar affı çıkaracaksak bile bunun belli bir prosedür çevresinde olması gerekiyor. Deprem bölgesiyiz, artık bu kaçınılmaz ve mutlaka hazırlıklı olmalıyız” diye konuştu.