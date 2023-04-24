İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla makamını Şehit Ali İhsan Aydın İlkokulu 1-C sınıfı öğrencisi Yaşar Emre Kırcalı’ya devretti.

İnönü Belediyesi Başkanlık makamında devir teslim programı gerçekleştirildi. İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, makamını Şehit Ali İhsan Aydın İlkokulu 1-C sınıfı öğrencisi Yaşar Emre Kırcalı’ya devretti. Başkanlık koltuğuna oturan Yaşar Emre Kırcalı, Başkan Bozkurt’tan ilçeye yapılan, yapımı devam eden, yapılması planlanan çalışma ve projeler hakkında bilgi alarak personeli de bürolarında ziyaret etti. Başkan Bozkurt, öğrenci başkanı Yaşar Emre Kırcalı’ya eğitim-öğretim hayatında başarılar dileyerek, günün anısına hediye takdim etti.

Devir teslim programına; İnönü Belediye Başkan Yardımcısı Serhat Hamamcı, İnönü İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Türkal, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Taner Görmez, Şehit Ali İhsan Aydın İlkokulu öğretmenlerinden Nagihan Akdağ da eşlik etti.