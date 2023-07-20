Mersin Tarsus Belediyesi, şehrin trafiğini ve yol güvenliğini artırmak amacıyla üstyapı çalışmalarına hız kesmeden devam ettiği bildirildi.

Tarsus Belediyesi tarafından yollarda trafik akışında önemli bir rol oynayan, sürücülerin güvenli ve düzenli bir şekilde seyahat etmelerini sağlayan yol çizgi çalışmaları gerçekleştiriliyor. Tarsus Belediyesi sorumluluğunda olan asfalt yollara yapılan çizgiler, ‘yol çizgi çizme aracı’ ile yapılıyor. Üstyapı çalışmaları çerçevesinde Sait Bolat Bulvarı’nda yapılan asfalt yola çizgi çekildi. Yol çizgileri, sürücülerin doğru şeritleri kullanmalarına ve trafik kurallarına uygun bir şekilde ilerlemelerine yardımcı olacak.

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, yol çizgi çekme çalışmalarının sadece Sait Bolat Bulvarı ile sınırlı kalmayacağını ve bu çalışmanın tüm mahallelerde devam edeceğini belirtti.

Başkan Bozdoğan, "Tarsus Belediyesi olarak, şehrimizin trafiği ve yol güvenliği için güzel bir adım atmış bulunuyoruz. Üstyapı çalışmaları çerçevesinde Sait Bolat Bulvarı’nda gerçekleştirdiğimiz asfalt yola çizgi çekme çalışmaları tamamlanıyor. Yol çizgileri, trafik akışını düzenlemek ve sürücülerimizin güvenli bir şekilde seyahat etmelerini sağlamak açısından büyük öneme sahiptir. Bu çalışmalarımız, sürücülerimizin doğru şeritleri kullanmalarını ve trafik kurallarına uygun bir şekilde ilerlemelerini kolaylaştıracak. Bu çalışmalarımız sadece Sait Bolat Bulvarı ile sınırlı kalmayacak. Tüm mahallelerimizde devam edecek olan bu yol çizgi çekme çalışmalarıyla, şehrimizin tüm asfalt yollarını modern ve güvenli hale getireceğiz. Tarsus’un trafik sorunlarına çözüm getirmek ve şehrimizin üstyapısını daha da geliştirmek için tüm ekibimizle birlikte gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz" dedi.