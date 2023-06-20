Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından düzenli olarak alınan evsel atıklar, Park Bahçeler Müdürlüğü tarafından düzenli olarak temizlenen parklar ve Fen İşleri Müdürlüğü tarafından aciliyet ve planlı olarak devam eden asfalt çalışmalarına karşı yürütülen karalama kampanyası hakkında açıklamalarda bulunan Bozdoğan, “Günlerdir cep telefonu ile maksatlı video çeken kişilerce belediyemizi suçlayıcı türde ifadeler kullanılmıştır. Belediyemizi itibarsızlaştırmak için kamuoyu algısı oluşturmaya yönelik olduğu barizdir. İl olmamız gündemdeyken kamuoyunda yapay bir gündem oluşturarak dikkat çekmeye ve kendine menfaat sağlamaya çalışan bir takım kişilerin gerçeğe aykırı sosyal medya yayınları bizleri yıldıramayacaktır. Tarsus Belediyesi olarak 7/24 çalışan bir kurumuz. Türkiye genelinde sosyal belediyecilik alanı başta olmak üzere birçok konuda öncü ve örnek bir belediye olmamız sebebiyle bazı gruplarca hizmetlerimize kasıtlı olarak gölge düşürülmeye çalışılmaktadır. Tarsus’a olan hizmet aşkımızı kimse engelleyemeyecektir. Bu tür karanlık zihniyetlere izin vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Tarsus Belediyesinden yapılan açıklamada, Tarsus Belediyesini baltalamaya çalışılan haberlerle kamuoyunu yanıltmaya yönelik son günlerde sosyal medya paylaşımlarının gündeme geldiği bildirildi. Halkın yoğunlukla kullandığı parklar, asfaltlanmak üzere çalışmaların devam ettiği yollar, belirli saatlerde boşaltılan ancak konteynerlerin dolu hallerinin görselleri paylaşılarak cep telefonu ile maksatlı video çeken bazı kişilerce halkı yanıltıcı karalama kampanyası başlatıldığı kaydedildi.