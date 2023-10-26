Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunun 100. yıl dönümünde Tarsuslu kadınlarla sinema etkinliğinde buluştu. Kadınlar, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanımı anlatan ’Zübeyde, analar ve oğullar’ adlı sinema gösterimi ile keyifli bir gün geçirdi.

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlikte, merkezden ve kırsal mahallelerden gelen 140 kadın, Türkiye’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanmı anlatan özel filmi izleme fırsatı buldu. Aynı zamanda pek çoğu için sinemanın ilk deneyimi olan yüzlerce kadın, filmle buluşmanın heyecanını yaşadı. Etkinlik sırasında, 100. Yıl coşkusu ve heyecanı herkesi sararken, kadınlar keyifli vakit geçirme şansı yakaladı. Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, etkinlik sırasında kadınlarla bir araya gelerek duygusal anlar yaşadı ve Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanımın önemini vurguladı.

Bozdoğan, etkinliğin önemine değinerek, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kıymetli annesi Zübeyde Hanımı anlatan ’Zübeyde, analar ve oğullar’ adlı sinema filmi, hem tarihimizi hatırlamak hem de bir arada olmanın mutluluğunu yaşamak için güzel bir fırsattı. Kadınlar, toplumumuzun temel direklerinden biridir. Onların gücü, bizim gücümüzdür. Hep birlikte, Türkiye Cumhuriyetinin 100. yılına saygı ve minnettarlıkla selam gönderiyoruz. Birlikte nice yıllara, nice kutlamalara" dedi.