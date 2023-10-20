Tarsus Belediyesinin 2024 Mali Yılı Bütçe ve Performans Programı, Belediye Meclis Toplantısında görüşülerek 3 milyar 96 milyon 638 bin TL’lik 2024 yılı bütçesi oy çokluğuyla kabul edildi.

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan başkanlığında gerçekleşen toplantıda, Belediye Meclisi Ekim Ayı ikinci toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda 2024 Mali Yılı bütçesi ve performans programı görüşülürken, ardından 3 milyar 96 milyon 638 bin TL’ye çıkarılan 2024 Mali Yılı Bütçesi oylandı.

Bütçe ile ilgili görüş ve öneriler açıklandı

Toplantıda, siyasi partilerin grup sözcüleri performans programı ve bütçe ile ilgili görüş ve önerilerini açıkladı. 2024 yılı performans programı ve bütçesi görüşülerek karara bağlanırken, Tarsus Belediyesinin 2024 mali yılı bütçesi 3 milyar 96 milyon 638 bin TL’lik olarak kabul edildi. Kabul edilen bütçede, ekonomik işler ve hizmetlere 55 milyon 512 bin TL, genel kamu hizmetlerine 1 milyar 477 milyon 86 bin TL, iskan ve toplum refahı hizmetlerine 1 milyar 205 milyon TL, çevre koruma hizmetlerine 518 milyon TL, dinlenme, kültür ve din hizmetlerine 211 milyon 460 bin TL, eğitim hizmetlerine 13 milyon 115 bin TL, sosyal güvenlik ve yardım hizmetlerine 4 milyon TL ve sağlık hizmetlerine ise 87 milyon TL ayrılması kararlaştırıldı. Ayrıca teşebbüs ve mülkiyet gelirleri 125 milyon TL, bağış ve yardımların 23 milyon TL, diğer gelirlerin 1 milyar 535 bin TL, sermaye gelirleri 1 milyar 608 milyon TL, vergi gelirleri de 243 milyon 472 bin TL olarak kabul edildi.

"Borçlanmaya gitmeden bir bütçenin oluşturulması çok önemli"

2024 yılı bütçesi hakkında konuşan Başkan Bozdoğan, “Gurur duyulacak olan, borçlanmaya gitmeden bir bütçenin oluşturulması çok önemli. Burada bilirkişi fiyatları, bankalar ve uzmanlarca ortaya konuldu. Kendi kafamıza göre yapılan bir fiyat saptaması değildi. 2024 yılı bütçemiz ulaştığı 3 milyar 96 milyon TL rakamıyla, vizyon projelerimizi sürdürerek ve bu şehre her gün yeni bir proje ekleyerek ilerliyoruz. Bugün Tarsus Belediyesinin 2024 bütçesine yaklaşan bir ilçe yok. Belediyemizin devam eden ve henüz başlamamış projeleri için ayırdığımız bu miktar, Tarsus’u diğerlerinden ayırmaya yetecek ve kentimizin çağdaş hizmetlere erişimini kolaylaştıracaktır. Vizyoner bakış açımızla, 2024 yılı için belirlediğimiz bütçeyle Tarsus’a hizmet etmeye ve planlarımızı hayata geçirmeye odaklanmaya devam edeceğiz" dedi.