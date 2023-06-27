Mersin Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, Mersin’e 30 yıldan fazladır hizmet ettiğini belirterek, "Ben aday olacağım çünkü bu kentin il olduktan sonra toparlanması gerekiyor. Bu belediye nerelerden buralara taşındı. Bu başarının bir devam hikayesi vardır. Unutmayın ki siyaset ikinci adımda kalır, birinci adım Tarsus’un menfaatidir" dedi.

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, gündeme dair soruları yanıtlamak üzere katıldığı canlı yayın programında Tarsus’un son durumunu anlattı. Tarsus Belediyesinin devam eden proje ve çalışmalarının da anlatıldığı programda Başkan Bozdoğan soruları yanıtladı. 30 yıldan fazla Tarsus’a hizmet ettiğini ifade eden Bozdoğan, Tarsus’un haklarını alacağını dile getirdi.

Tarsus için çalışmalarına, yatırım ve projelerine son hızla devam ettiklerini ifade eden Bozdoğan, “Benim tek amacım Tarsus, ben başka bir şey düşünmüyorum. Kentimize 30 yıldan fazla hizmet ettim, halkımı iyi biliyorum. Bunu söylemekten asla vazgeçmeyeceğim, Tarsus il olursa yaşam kalitesi artar, ekonomik açıdan rahatlar, insanlar mutlu olur. Mersin’in hakları var, Adana’nın hakları var, ben de Tarsus’un haklarını biliyorum. Unutmayın ki siyaset ikinci adımda kalır, birinci adım Tarsus’un menfaatidir. Ben 2019’da göreve geldiğimde Tarsus Belediyesi borçlu bir belediyeydi. Her zaman eleştiriyi kabul ederiz ancak bir belediye olarak Türkiye’de kredi limitinde ilk beşteyiz. Bu belediye nerelerden buralara taşındı. Bu başarının bir devam hikayesi vardır. Ben aday olacağım çünkü bu kentin il olduktan sonra toparlanması gerekiyor. Tarım, sanayi, lojistik, istihdam. Tarsus’a şu an 3 ana yerde otel yatırımları yapılıyor. Yat limanı yapılacak yine aynı şekilde. Çok yüksek rakamlarda turist girişi olacak kentimize. Esnafımız kazanacak, halk kazanacak. Bunlar kentimiz için yapılan hizmetler, adımlar ve iş birlikleridir. Tarsus’ta bu kadar önemli başarılı çalışmaları 2-3 yıllık çalışma ile zirveye ulaştıracağız" diye konuştu.

"Biz halkımıza bir söz verdik"

Tarsus Plajı projesi hakkında konuşan Bozdoğan, "Ben bir belediye başkanı olarak Tarsus halkına şu sözü verdim, yazın plajınıza kavuşacağız dedim. Plajın arka tarafına 30 yıl ekim yaptılar, kim yaptı belli. Buraya müdahale etmesi gereken merci kamu kurumlarıdır.Kaymakamlık gerekeni yaptı. Biz halkımıza söz verdik, bu alan hizmet alanı dedik. Tarsus Belediyesinin projesi başlayacak dedik. Vatandaşımızın plaj hayali var, ümidi var. Bir kişinin cebine para girecek diye ben halkımızın plaj ümitlerini yok edemem. Mobil tuvaletler geldi, beğenmedim çünkü orada çok modern olması gerekiyor. Plaja koyacağımız lavabolar çok modern olmak zorunda. Burada elimizdekilerin çoğunu kullanıyoruz. Ama bir an önce bazı yetki ve izinlerin bitmesi gerekiyor" şeklinde konuştu.

Tarsus’un tarihine ve tarımına yönelik çalışmalar yaptığına değinen Bozdoğan “Kubat Paşa yıllarca kiralanmış, çorba çıkartılmış. Biz göreve geldiğimizde çok güzel çalışma yaptık. Buranın bir müze şeklinde Tarsus’un kültür evi olmasını sağladık. Şu an müzeden daha çok ziyaretçimiz var. Kubat Paşa’nın değerini o kadar çok biliyoruz ki, zamanında elimizden almaya çalıştılar. Yeryüzü Pazarı şu an dünyada üçüncü sırada. Biz birincide olacağız. Tarsus tarımda ciddi bir kent. Artık yarı tarımdan bahsetmeyeceğiz, biyo-dinamik tarımdan bahsedeceğiz demiştik. Yani hormonsuz tarımdan. Kovid çıktığında herkes hormonsuz yiyeceklerin ne kadar önemli olduğunu anladı. Bu yıl Yeryüzü Pazarı şu kararı aldı, ’dünyada biyo-dinamik’ dedi. 4 yıl önce söylediğimiz sözün gerçekleşecek olması bana göre öngörünün bir sonucu" ifadelerini kullandı.

Tarsus’un il olması gerektiğini söyleyen Bozdoğan, "Tarsus Belediyesinde ki paralar halkın parası. Bunları pozitif, olumlu, doğru yerde kullanmak gerekiyor. Elbette ki bu kentin ekonomik olarak yüksek seviyeye çıkmasının tek yolu bu kentin il olmasıdır. Kim ne derse desin. İl olduğumuz zaman biz bize yeteriz" dedi.