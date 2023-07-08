Mersin Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, plaj projesinden geri adım atmayacağını duyurdu. Tarsusluların 30 yıllık plaj hasretine son vermek için durmayacağını belirten Bozdoğan, “400 bin nüfuslu Tarsus, bizim nasıl kararlı olduğumuzu çok iyi biliyor. Bizler çok kararlıyız. 3 kişinin kazancı 400 bin kişinin hakkından büyük değildir" dedi.

Tarsus Belediyesi Temmuz ayı Olağan Meclis Toplantısı 2. birleşimi Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan başkanlığında Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi. Gündem maddeleri ve komisyondan gelen evrakların konuşulduğu toplantıda maddeler oy birliği ile kabul edildi. Uzun zamandır gündemden düşmeyen Tarsus Beyaz Kum Plajı projesinin konuşulduğu meclis toplantısında, Tarsus halkının plaja kavuşmasını engellemek için sosyal medya üzerinden paylaşım yapıldığına değinen Başkan Bozdoğan, ranta ve işgalcilere karşı mücadele edeceğini ve bu projeden asla dönmeyeceğini, Tarsusluların plaja kavuşması için tüm çalışmaları gerçekleştireceklerine söyledi.

Tarsus’un hakkının asla gasp edilmeyeceğini belirten Bozdoğan “Neticede ekim yaptıkları için Tarsus Kaymakamlığı tarafından sürdürülen ve tahliye edilen tarlalar için 400 bin kişinin hakkını bir belediye başkanı olarak kimseye yedirmem, makamı ne olursa olsun hiç kimse ama hiç kimse Tarsus halkının plaja, denize girme hakkını engelleyemeyecek. Bu konuda söz veriyorum kim olursa olsun. Yasayı biz çok iyi biliyoruz. O yasa çerçevesinde bu ülkedeki hukuk sisteminde gelinmesi gereken en son noktaya kadar giderim. 3 kişinin kazancı Tarsus'tan büyük değildir. Herkes bunu bilsin. 3 kişinin keyfi 400 bin kişinin hakkını gasp edemez. Aynen uygulama projede devam edecek” şeklinde konuştu.