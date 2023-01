Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, Çukurova Kitap Fuarında kendilerinin de yer aldığını belirterek, "225 bin 849 kişinin ziyaret ettiği fuarda Tarsus Belediyesi, yazılı eserleri ve Tarsuslu yazarları ile Tarsus’un tanıtımına önemli katkılar sağladı" dedi.

Tarsus Belediyesi, Çukurova Kitap Fuarında kurduğu stant ile yerini aldı. 14-22 Ocak 2023 tarihleri arasında TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezinde yapılan fuarda 225 bin 849 kitapsever sevdiği yazarlar ve kitaplarla buluştu. Bölgenin kültürel yaşamına önemli katkılar sunan Çukurova Kitap Fuarı imza günlerinin yanı sıra panel, söyleşi, atölye çalışmaları ve çocuk etkinliklerinden oluşan bir dizi kültür etkinliğine de ev sahipliği yaptı. Tarsus Belediyesi de Tarsus Belediye yayınları, Tarsus içerikli yayınlar, Tarsus yayınevleri ve Tarsuslu yazarlar ile 9 gün boyunca hem tanıtım yaptı hem de imza günleri düzenledi.

"Tarsus’un değerlerine sahip çıkıyoruz"

Çukurova 15. Kitap Fuarına katılım sağlayarak, yazarlar ve stantları ziyaret eden Tarsus Belediye Başkanı Dr. Haluk Bozdoğan, "225 bin 849 kişinin ziyaret ettiği fuarda Tarsus Belediyesi, yazılı eserleri ve Tarsuslu yazarları ile Tarsus’un tanıtımına önemli katkılar sağladı. Bizler on bin yıllık kadim kentimiz Tarsus’un değerlerine sahip çıkmaya onları tanıtmaya ve onları yaşatmaya her zaman özen gösteriyoruz. Bu anlamda fuara katılımını sağladığımız ve eserleriyle, destekleriyle şehrimize hizmet eden tüm yayınevleri ve yazarlarımıza özel teşekkür ederken her daim onların destekçisi olacağımızı da belirtmek isterim" ifadelerini kullandı.