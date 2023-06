Tarsus Belediyesince ilçeye yeni bir park ve yeşil alanı kazandırıldı.

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, Kırklarsırtı Mahallesi’ne yaptırılan park ve yeşil alanın açılış törenini gerçekleştirdi. Tarsus’un yeşil alan oranının artığını belirten Bozdoğan, "Kentimiz büyük bir kent. Artık 440 bine ulaşan bir nüfusa sahip bir kent. Büyük göçler alıyor. Durmadan gelişen bir kent. Bizim de tabi böyle bir kentte en büyük hayalimiz büyük metropollerin düştüğü tuzağa düşmemek. Şunu takdir edersiniz ki İstanbul gibi yerde yeşil alanların betona oranı 2.2. Tabii bu gittikçe insan sağlığını daha kötü bir şekilde etkiler. Göreve geldiğimizde Tarsus’taki oran 9.2’ydi. Şu an 13.2’ye çıktı” dedi.

"4 yılda 50 tane koruluk yaptık"

Kentin nefesi olan yeşil alanları her daim artıracağını kaydeden Bozdoğan, "Ciddi bir şekilde yeşil alan sayısını artırmaya çalışıyoruz. 45 tane yeni park yapıldı. Tarsus’ta tek bir tane koruluk alanı yoktu. 4 yılda 50 tane koruluğun yapılması önemli bir rakam. Ama burada bizim tek bir amacımız var. Nerede bir boş yer olursa bir an önce yeşil alana çevirmek, halkın isteğine göre hareket etmek. Her zaman söylediğim bir söz var ’Tarsus Belediyesindeki para halkın parası’. Halkın parasını da aktif bir şekilde halk için kullanımı benim en büyük isteğim. Yani ’Başkan şunu istedi, bu yapıldı’ değil, halk istedi. Halkın isteğine göre yapıldığı olayı benim için daha önemli. Tabii bunda başı çeken muhtarlarımıza çok teşekkür ediyorum. Çünkü muhtarlarımız aslında mahallenin belediye başkanı. Bir muhtarın sözü, belediye başkanının sözüdür. Çünkü onlarla birlikte yol yürüyoruz. Bizim başarısızlığımız, muhtarların başarısızlığıdır. Muhtarların başarısızlığı, belediye başkanının başarısızlığıdır. Ama bir gerçek var artık. Bu kentte, bu para halkın parası. Bana düşen de halkın parasını daha çok artırmak" şeklinde konuştu.

Tarsus’un il olmasını için mücadelesini sürdüren Bozdoğan, "Meclisi takip ediyorsunuzdur. Türkiye’deki hemen hemen tüm illerin hepsinin üzerinde devasa bir bütçesi olan Tarsus’tur. Bazen Tarsus ilçesi demiyorum, ili diyorum. Bunu kasıtlı olarak söylüyorum. Çünkü herkesin bu konuda birlikte hareket etmesini gerçekten çok istiyorum. Buranın il olması gerekiyor. Tarsus’un kararını ne Mersin verir ne Adana verir ne de Ankara verir. Tarsus’un kararını Tarsus verir" ifadelerini kullandı.

Tarsus Belediyesinin kaynaklarının güçlenmesi için çalışmalar yaptığı dile getiren Bozdoğan, “Bugün suyumuzda, güneşimiz de var. Düşünün, Tarsus Belediyesinin en büyük karından biri aylık olarak gelen güneş enerji sistemleri. Ek kaynakları oluşturuyoruz. Özellikle açtığımız marketler olsun bunların her biri hem halka ucuz hem de belediyeye katkıda bulunuyor. Yani açık konuşmak gerekirse biz birlikte olursak başarırız. Biz bize yeteriz ve sizlerden en büyük ricam da bu" şeklinde konuştu.