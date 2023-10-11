Mersin’in Tarsus ilçe Belediyesi, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü’nde dünya genelinde kız çocuklarının haklarına dikkat çekmek ve bu özel günü coşkuyla kutlamak amacıyla çeşitli etkinlikler düzenledi.

Düzenlenen etkinlikler bünyesinde, “Haklarım” temalı resim atölyesinden, müzik gösterilerine, yüz boyama etkinliklerinden dans gösterilerine, meslek gösterilerinden, sanatsal faaliyetlere kadar birçok etkinliğe katılım gösteren çocuklar, günün anlam ve önemi ile doyasıya eğlendi.

Tarsus Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Yenice Büminhan Temizhan Ortaokulu’ndan ve Tarsus’tan gelen kız çocuklarına düzenlenen etkinliklerde çocuklar, "Haklarım’ temalı resim atölyesine katıldı, yüzlerini boyadı ve çeşitli atıştırmalıkların tadını çıkardı. Aynı zamanda gitar kursu öğrencilerinin konseri eşliğinde gün boyunca dans eden çocuklar eğlencenin tadını çıkardı. Kreş Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinliklerde ise Dursune Mehmet Uzadalı Kreşi çocukları ’Meslekler’ temalı gösterilerini sergiledi. Belediyeye bağlı 10 kreşte de günün anlam ve önemi çerçevesinde etkinlikler gerçekleştirilirken, Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan da etkinliklere katılarak çocuklarla bir araya geldi.

Düzenlenen etkinliklerde keyifli vakit geçirdiğini belirten çocuklar, “Dünya Kız Çocukları Günü’nü coşkuyla kutladık ve bu özel günde Tarsus Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliklerle dolu dolu vakit geçirdik. Arkadaşlarımla resimler çizdik, yüzlerimizi boyadık, müzik dinledik ve dans ettik. Bu gün benim için gerçekten unutulmazdı.” dedi. Kız çocukları gününün önemine de değinen çocuklar, “Başkanımıza teşekkür etmek istiyoruz. Bize bu harika günü yaşama fırsatı verdi. Bu etkinliklerle hem eğlendik hem de kız çocuklarının haklarına daha fazla dikkat çekme şansı bulduk. Eşitlik ve fırsatlar konusundaki mesajları çok önemli” dedi.