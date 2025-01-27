Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, 4.0 büyüklüğündeki deprem nedeniyle sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bozbey, açıklamasında, “Depremde şu ana kadar Bursa Büyükşehir Belediyesine ulaşan herhangi bir olumsuzluk gelmedi, temennimiz kötü bir haber almamak” dedi.

Merkez üssü Nilüfer ilçesinde meydana gelen 4.0 büyüklüğündeki deprem nedeniyle panik dolu anlar vatandaşlar sokağa dökülürken, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, olumsuz bir durumunun yaşanmadığını sosyal medya hesabından duyurdu. Bozbey, yaptığı açıklamada, “Kentimizde meydana gelen 4.0 büyüklüğündeki depremde, şu ana kadar Bursa Büyükşehir Beledimize ulaşan olumsuz bir durum bulunmamaktadır. En büyük temennimiz, kötü bir haber almamak. Geçmiş olsun Bursa” ifadelerini kullandı.