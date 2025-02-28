Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey “Başkan Bozbey Burada” programı kapsamında, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir’i ziyaret etti. İki Başkan kentin geleceğine ilişkin görüş alışverişinde bulundu.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in 15 günde bir farklı bir ilçede gerçekleştirdiği “Başkan Bozbey Burada” programının son durağı Nilüfer oldu. Daha önce 16 ilçeye giden Başkan Bozbey, program kapsamında yönetim kadrosu ile birlikte Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir’i Halk Evi’ndeki makamında ziyaret etti. CHP Nilüfer İlçe Başkanı Özgür Şahin’in de yer aldığı ziyarette Başkan Şadi Özdemir’e başkan yardımcıları, meclis üyeleri de eşlik etti.

Ziyarette konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Nilüfer’in önemli ilçelerden birisi olduğunu belirterek, her geçen gün büyüyen ve gelişen yapısının bulunduğunu ifade etti. Özel okullar ve sanayi başta olmak birçok alanda Nilüfer’e talep olduğunu belirten Başkan Bozbey, bu durumun nüfus ve trafik yoğunluğu yaşanmasına neden olduğunu söyledi. Kent genelinde dengeli bir plan konusunda çalıştıklarını da anlatan Başkan Bozbey, “Kent Anayasası”nı yapmak için çalıştıklarını belirterek, “Şu anda yaptığımız 100 binlik planda bunların tamamını dikkate alacağız. Bu hataların bir daha yapılmaması adına çok önemli işleri yapmamız gerekiyor” diye konuştu.

Nilüfer’de oluşturdukların kurumsal modeli Büyükşehir’de de uygulamak için çalıştıklarını söyleyen Başkan Bozbey, “Nilüfer’deki teknolojiyi uygulayınca daha yönetilebilir, daha kontrol edilebilir, denetlenebilir hale gelecek” dedi.

MARKA KENT NİLÜFER

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ise Başkan Bozbey’in 1999 yılında Nilüfer Belediye Başkanı iken “Nilüfer’i otel kenti olmaktan, yaşanabilir bir kent haline getirme” hedefini belirterek, şu anda marka bir kent haline geldiğini söyledi.

Oluşturduğu değerlerden dolayı Başkan Bozbey’e teşekkür eden Başkan Şadi Özdemir, çıtayı daha da yukarı çıkarmak için çalıştıklarını aktardı. Herkesin Nilüfer’de yaşamak istediğini anlatan Başkan Şadi Özdemir, “Geçtiğimiz yıl Osmangazi ve Yıldırım’ın nüfusları azalırken, bizim hızla yukarı çıkmaya devam ediyor.

Çünkü iç ve dış göç talep yaşanıyor. Hızla büyümenin ve göçün buraya yoğunlaşması, sanayinin ve yaşam kalitesinin artıran diğer unsurların da bu tarafta olması, güvenli alanların, kadınlar için özgür kent olması nedeniyle herkes Nilüfer’de yaşamak istiyor. Göç talebinin yarattığı konut talebi de var. Alanlar da sınırsız değil. O yüzden problemli bir kent. Önümüzdeki dönemde sizlerle birlikte bu kentin sorunlarını çözeceğimize inanıyorum” dedi.

Görüşmenin ardından Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Nilüfer Muhtarlar Derneği Başkanı Recep Bayraktar ve dernek yönetimiyle Halk Evi’ndeki Muhtarlar Odası’nda bir araya geldi.