Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Gürsu ilçesinde düzenlenen iftar programında konuşan Başkan Mustafa Bozbey, Yakın Çevre Yolu’nu Gürsu’nun içine bağlayarak Ankara Yolu’nu rahatlatacaklarını belirtirken, kentsel dönüşüm konusunda hazırlıkları tamamladıklarını ve hızlı hareket etmek istediklerini ifade etti.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 17 ilçede düzenlenen iftar programları Gürsu ilçesiyle devam etti. Gürsu Kapalı Pazar Alanı’nda yapılan programa, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, CHP İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, Gürsu Kaymakamı Murat Kütük, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Ergül Halisçelik, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Emin Direkçi, Büyükşehir Belediyesi bürokratları, muhtarlar, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı. İftar öncesi Karagöz gölge oyunu gösterisi çocuklara keyifli anlar yaşatırken, akşam ezanıyla birlikte vatandaşlar hep birlikte oruçlarını açtı.

"Yakın Çevre Yolu’nu direk Gürsu’nun içine bağlayacağız"

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Ramazan ayının paylaşma ve dayanışma ruhunu düzenledikleri programlarla artırarak devam ettirdiklerini söyledi. Her gün farklı bir ilçedeki iftar sofralarında vatandaşlarla bir araya geldiklerini belirten Başkan Mustafa Bozbey, iftar saatinde 15 ayrı noktada ise iftariyelikler dağıttıklarını anlattı. Gürsu’da birçok altyapı ve üstyapı hizmetini sürdürdüklerini dile getiren Başkan Bozbey, bir taraftan halkın ve muhtarların ilettiği talepleri yerine getirdiklerini, diğer taraftan Gürsu Belediyesi ile birlikte ortak projeleri hayata geçirdiklerini ifade etti. Her yaştan insanın gülümsediği bir Gürsu istediklerini söyleyen Başkan Bozbey, "Yakın zaman içerisinde Yakın Çevre Yolu’nu direk Gürsu’nun içine bağlayacağız. Böylece Ankara Yolu rahatlamış olacak. Gürsu TOKİ’ye giden yolla ilgili şikayetler olduğunu biliyorum. TOKİ’de yaşayan insanlarımızın kısa sürede ve güvenli bir şekilde kente ulaşmasını sağlayacak yolu kısa zamanda yapacağız" dedi.

"Vatandaşlarımızın güvenli yapılara geçmesi en büyük arzumuz"

Gürsuluları ve Gürsu’yu önemsediklerini belirten Başkan Bozbey, "Kentsel dönüşüm konusunda hazırlıklarımızı tamamladık. Bir taraftan 1/100.000’lik Çevre Düzeni Planı’nı yaparken, diğer taraftan da kentsel dönüşümle ilgili alanları belirleyip hızlı hareket etmek istiyoruz. Depremin ne zaman olacağını bilmiyoruz. Bir an önce vatandaşlarımızın güvenli yapılara geçmesi en büyük arzumuzdur. Bunları da el birliğiyle başaracağız. Hayırlı Ramazanlar diliyorum" diye konuştu.

CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, kardeşliğin, dostluğun, dayanışmanın öne çıktığı Ramazan ayının tüm coğrafyaya barış, huzur ve bereket getirmesini diledi.

İftar sonrasında Orkestra Şube Müdürlüğü tarafından mini bir konser verildi. Başkan Mustafa Bozbey, iftar sonrası bir kahvehaneye geçerek vatandaşlarla sohbet etti.