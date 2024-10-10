Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, ‘Başkan Bozbey ile Bir Arada’ projesi kapsamında kentteki hemşehri derneklerinin başkan ve yöneticileriyle bir araya gelerek görüş ve düşüncelerini dinledi.

’Başkan Bozbey ile Bir Arada’ projesi kapsamında hemşehri derneklerinin başkan ve yöneticileriyle buluşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, derneklerin önerilerini dinleyerek, çözüm konusundaki çalışmaları paylaştı. Sivil toplum kuruluşları ve hemşeri dernekleriyle bir araya gelmeye devam ettiklerini söyleyen Başkan Mustafa Bozbey, göreve gelmelerinin üzerinden 6 ay geçmesine rağmen hala 1500’ün üzerinde randevu talebi olduğunu dile getirdi. Buluşmaların yanında belediye işlerini de ara vermeden sürdürdüklerini belirten Başkan Bozbey, “Sivil toplum kuruluşları ve hemşehri dernekleriyle yaptığımız buluşmalarda, onların sorunlarını dinliyor, Bursa’nın gündemini onlarla paylaşıyoruz. 15 günde bir zaten ilçelere ziyaretler yapıyoruz ve vatandaşlarımızla görüşüyoruz. Bursalılara desteklerinden, katkılarından ve bize olan güvenlerinden dolayı yürekten teşekkür ediyorum. Belediyemizin hizmetlerini ön planda tutacak, gülümseten hizmetleri ortaya koyacak bir anlayıştayız. Bu doğrultuda da çalışıyoruz” dedi.