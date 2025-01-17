Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nün Doğu Arıtma Tesisi üzerinden kendilerine ceza kesmesi üzerine açıklamalarda bulundu. 9 aydır yetkilileri defalarca göreve davet ettiklerini anlatan Başkan Bozbey, çevreyi kirleten işletmeleri bildikleri halde üzerine gitmeyip, ceza kesmeyip, kapatma işlemi yapmadıklarını belirtti. Başkan Bozbey, “Ben yakında nereler olduğunu açıklayacağım. Sizler hangi kirleticilerin olduğunu biliyorsunuz. O yüzden göreve davet ediyorum” dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in her 15 günde bir farklı bir ilçede vatandaşlarla buluşup talep ve önerilerini dinlemek, sorunları yerinde tespit edip hızlı çözümler üretmek amacıyla başlattığı ‘Başkan Bozbey Burada’ projesi tüm hızıyla sürüyor. Proje kapsamında Büyükorhan, Keles, Mustafakemalpaşa, Yenişehir, Orhaneli, Kestel, Karacabey, Harmancık, İznik, Gemlik, Orhangazi, Mudanya, Gürsu ve İnegöl ilçelerine makamını taşıyan Başkan Mustafa Bozbey, son olarak tüm yönetim kadrosu ile birlikte Osmangazi ilçesinde temaslarda bulundu.

Tüm kesimlere ziyaret

İlk olarak Osmangazi Kaymakamı Ali Partal’ı ziyaret eden Başkan Mustafa Bozbey’e temaslarında CHP Osmangazi İlçe Başkanı Cengiz Çelikten de eşlik etti. İlçenin mevcut sorunlarının ve çözüm önerilerinin ele alındığı görüşmede, karşılıklı iş birliği ve çözüm odaklı yaklaşımın önemine dikkat çekildi. Başkan Bozbey, daha sonra Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın’ı makamında ziyaret etti. Ziyarette, kentsel dönüşüm ve hava kirliliği konularında detaylı değerlendirmeler yapıldı. Program kapsamında Osmangazi Ziraat Odası’na da uğrayan Başkan Bozbey, çiftçiye olan destekleri kararlılıkla sürdüreceklerini vurguladı. Bursa Ticaret Borsası’na yapılan ziyarette ise tarım, sanayi ve ticaret sektörleri ile iklim değişikliği konusu ele alındı. Kent ve ilçe ekonomisinin güçlendirilmesi için yapılması gerekenlerin de konuşulduğu görüşmede, Bursa Ticaret Borsası Başkanı Özer Matlı tarafından Başkan Mustafa Bozbey’e plaket takdim edildi. Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’ne yapılan ziyarette de büyük marketleri kapsayan yasa konuşuldu. Konunun, hem Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde hem de belediye meclisinde karara bağlanması gerektiğini vurgulayan Başkan Bozbey, yıllardır tamamlanamayan Kestel Çataltepe Sanayi Sitesi’nin esnafa yaşattığı mağduriyetin çözümü için de önerilerini paylaştı. Osmangazi Muhtarlar Derneği buluşmasında ise vatandaşların sorunlarını en aza indirmek için yapılabilecek iş birlikleri ele alındı.

“Kirleticileri bildikleri halde işlem yapmadıklarını biliyoruz”

Başkan Mustafa Bozbey, ziyaretlerin ardından Demirtaş Meydanı’nda vatandaşlarla buluştu. Özel olarak hazırlanan otobüsteki makamında halkın talep ve önerilerini dinleyen Başkan Bozbey, çözüm önerilerini ve projelerini de anlattı. Nüfus açısından Türkiye’nin 5’inci büyük ilçesi olan Osmangazi’de verimli görüşmeler yaptıklarını söyleyen Başkan Mustafa Bozbey, bazı sosyal medya hesaplarında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nün BUSKİ’nin Doğu Arıtma Tesisleri’nde inceleme yaptığı, bir kısım suyun dereye bırakıldığı ve buna göre ceza kesildiği yönünde yapılan paylaşımlar üzerine açıklamalarda bulundu. Nilüfer Deresi’nin yıllardır kirli aktığını ve bu konuda söylemleri de olduğunu anlatan Başkan Bozbey, “9 aydır yetkilileri defalarca göreve davet ettik. Hatta kirleticileri bildikleri halde hiçbir işlem yapmadıklarını da biliyoruz. Kirleten işletmeleri bildikleri halde üzerine gitmeyip, ceza kesmeyip, kapatma işlemi yapmaları gerekirken hiçbir işlem yapmadılar. Hem derelerimizin kirlenmesine, hem Nilüfer Çayı’nın kirletilmesine sebep oluyorlar. Aynı zamanda Marmara Denizi’nin ölmesine vesile oluyorlar. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nün işi elbette denetlemek, bulgulara göre ceza vermek, gerektiğinde kapatmaktır. Onun için yeniden sesleniyorum. Lütfen görevinizi tam yapın. Ben yakında nereler olduğunu açıklayacağım. Sizler hangi kirleticilerin olduğunu biliyorsunuz. O yüzden göreve davet ediyorum” diye konuştu.

“Tüm suyu arıtıp Nilüfer Çayı’na vereceğiz”

Bu denetimi yapanların ‘Bozbey zaten ikide bir bizi gündeme getiriyor. Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan BUSKİ’nin arıtma tesisi bunu yapıyor’ diye algı oluşturmaya çalıştığını anlatan Başkan Bozbey, kirleten Doğu Arıtma Tesisi’ymiş gibi imaj oluşturulmaya çalışıldığını dile getirdi. “Bu size hiç yakışmaz, bize zaten hiç yakışmaz” diyen Başkan Bozbey, “Müsilaj 2021 yılında yaşandı. O dönemki yöneticiler, 2022’nin Eylül’ünde Doğu Arıtma Tesisi’nin yoğun yağışlardan sonra gelen suyun önemli kısmını arıtamadığını tespit etmiş ve ihale yapmışlar. Gönül isterdi ki ihale daha önceden yapılsın, projesine göre tamamlansın. Biz de yoğun yağışlarla gelen suyu orada arıtalım. Dereye de temiz bir şekilde bırakalım. Ancak tesisi böyle bulduk. Proje, Nisan ayında tamamlanması gerekirken Ağustos ayında bitirilmesi mümkün oluyor. Eğer müsilaj konusunu önceki Büyükşehir Belediyesi yönetimi doğru anlamış, doğru tespit yapmış olsaydı; Doğu Arıtma Tesisi’ndeki kapasite artışı için o anda düğmeye basar, o anda ihale eder ve projeyi tamamlardı. Biz geldikten sonra projeyle ilgili çalışmayı hızlandırdık. Ağustos ayında tamamlayarak gelen tüm suyu arıtıp Nilüfer Çayı’na vereceğiz” dedi.

“Dereleri temiz akan, havası temiz olan bir Bursa’yı özlüyoruz”

Durumu bilmeyenlerin konuyu yanlış aksettirdiğini anlatan Başkan Bozbey, “Sanki Büyükşehir Belediyesi yıllardır bizdeydi. Ki keşke bizde olsaydı, böyle olmazdı. Suyun o şekilde aktarılmasını biz sağlamışız gibi izlenim bırakmaya çalışıyorlar. Kabul etmemiz mümkün değil. Biz çevreye duyarlıyız. Müdürlük ekipleri yoğun yağıştan sonra gelip inceleme yapıyor. Çünkü yoğun yağıştan sonra dışarıya aktarım olduğunu biliyorlar. Doğrudur yapılmamış ama biz projeye hız verdirdik. Bir an önce tamamlayıp yoğun yağışlarda bile suyun tamamını arıtıp Nilüfer’e vereceğiz. Dereleri temiz akan, havası temiz olan bir Bursa’yı özlüyoruz ama biz yapacağız. Çünkü Bursa bizim” diye konuştu.

“Termik santral Bursa’nın havasını da kirletiyor”

Orhaneli Termik Santrali’nde yaşanan acı olaya da değinen Başkan Bozbey, “Oradaki bir kardeşimizin vefat etmesi bizleri üzdü. Allah rahmet eylesin. İki kez oraya uyarı yaptık. Ceza kestik ve mühürledik. Ardından davacı olduk. Hala daha çalışıyor. Bu tesisin filtrasyon sisteminin tam kapasiteyle çalıştırılması gerekiyor. Orada çalışanlar düşünülüyorsa bunu yapması lazım. Termik santral Bursa’nın havasını da kirletiyor. Etrafından aldığımız toprak ve yapraklarda yaptığımız analizlerde vahim sonuçla karşılaştık. Böyle bir tesisin derhal kapatılması lazım” dedi.