Yeniden Refah Partisi Erzurum İl Başkanlığı, güney ilçelerinde teşkilatları güçlendirmek adına yoğun bir çalışma başlattı.

Yeniden Refah Partisi Erzurum İl Başkanlığı, güney ilçelerinde teşkilatları güçlendirmek adına yoğun bir çalışma başlattı.

İl Başkanlığı görevine getirildikten sonra kolları sıvayan ve Erzurum İl teşkilatında ciddi bir çalışma sergileyen İl Başkanı Adnan Bozan, beraberinde Yeniden Refah Partisi MKYK üyesi ve Erzurum Sorumlusu Sadık Çat ile birlikte il ve ilçe başkanlıklarında kongrelere start verdi.

Yeniden Refah Partisi Erzurum İl Başkanlığı, sorunlu olan teşkilatları da birer birer yeniliyor. Özellikle güney İlçelerinde yeniden bir yapılanma içerisine girdiklerini ifade eden İl Başkanı Adnan Bozan, "MKYK Üyemiz ve Erzurum Sorumlumuz Sadık Çat ve il teşkilatı olarak haftalardır yoğun bir tempoda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bazı ilçelerimizde kongrelerimizi yaptık. Şimdi güney ilçeleri için harekete geçtik. Gittiğimiz her ilçe ve köylerde Genel Başkanımız Dr. Fatih Erbakan ve Partimize büyük bir ilgi var. Tekman’da ve Karayazıda vatandaşların bizlere gösterdiği ilgi alaka partimizin iktidara yakınlığını gözler önüne seriyor" dedi.

Yeniden Refah Partisi MKYK üyesi ve Erzurum Sorumlusu Sadık Çat ise, " Erzurum il teşkilatı olarak durmuyoruz. Çünkü Türkiye’nin ve halkın Yeniden Refah’a ihtiyacı var. Bizlerde bu bilinç ile gece gündüz çalışıyoruz. halkımızın bizlere karşı sergilediği sıcak ve samimi karşılama bizleri daha kamçılıyor "diye konuştu.