Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, deprem gerçeğine dikkat çekerek, Tarsus’ta yüksek katlı bina yapımına kesinlikle izin vermeyeceklerini vurguladı. Boltaç, "Benim başkanlık dönemimde, zemin artı 7 katı aşan hiçbir projeye onay verilmeyecek. Bir kişinin bile hayatını riske atamam. Daha fazla kazanç uğruna güvenliğimizden asla ödün veremeyiz" dedi.

Tarsus Belediyesi Şubat Ayı Olağan Meclis Toplantısının 1. Birleşimi, Belediye Başkanı Ali Boltaç başkanlığında gerçekleştirildi. Belediye müdürlüklerinden ve komisyondan gelen evraklar görüşüldü. Gündemdeki birçok önemli madde görüşülerek karara bağlandı. Toplantıda, Tarsus Belediyesi ile Mersin Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde hayata geçirilecek sosyal konut projesi için Tarsus Belediye Meclisinde önemli bir karar alındı. Hürriyet Mahallesi’nde bulunan 12 bin 991 metrekarelik arsanın sosyal konut projesinde değerlendirilmek üzere tahsisi konusu oy birliği ile kabul edildi. Bu proje ile inşa edilecek konutlar dar gelirli vatandaşlara uygun fiyatlarla sunulacak.

İsmetpaşa Mahallesi kentsel dönüşüm sürecinde önemli adımlar

Başkan Boltaç, İsmetpaşa Mahallesi kentsel dönüşüm projesinde çözüm yolunda önemli bir mesafe kat edildiğini açıkladı. Mahalle sakinleriyle yapılan görüşmelerin ardından, sözleşme imzalama sürecinin başladığını belirten Boltaç, "Vatandaşlarımızın güvenli ve modern konutlara kavuşması için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. Deprem gerçeğine dikkat çekerek Tarsus’ta yüksek katlı bina yapımına izin vermeyeceklerini belirten Başkan Boltaç, "Benim başkanlık dönemimde zemin artı 7 kat sınırını aşan hiçbir projeye onay verilmeyecek. Bir kişinin bile hayatını riske atamam. Daha fazla kazanç uğruna güvenliğimizden ödün veremeyiz" dedi. Boltaç, yatay mimari anlayışının Tarsus’ta ön planda tutulacağını ve bu konuda taviz verilmeyeceğini ifade etti.

Tarsus’un, turizmin ’Oscar’ ödülüne layık görüldüğünün de müjdesini veren Başkan Boltaç, "Tarsus gerçekten kabuğunu kırıyor. Tarsus aldığımız noktadan ileriye doğru gidiyor. Nisan ayında verilecek ’Altın Elma’ ödülüne layık görüldük. Bu ödülü alan en son yer 2018 yılında Diyarbakır. Bugün 3 milyon turisti ağırlıyor. Golden Apple dediğimiz bu ödül turizmin Oscar ödülü ve inşallah ilerleyen süreçte Tarsus‘ta Papa’yı da ağırlayacağız" şeklinde konuştu.

"Enflasyon oranı üzerinden yüzde 44,38 zam yaptık"

Ocak ayında yapılan maaş zam oranından bahseden Başkan Boltaç, "Geçtiğimiz ay, belediyemizde çalışan işçi kardeşlerimizin maaşlarına yapılacak zam oranını açıkladık. Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmemek, emeğin hakkını korumak için TÜİK’in açıkladığı yıllık enflasyon oranı üzerinden yüzde 44.38 zam yaptık. Bu artışla birlikte: KHK’lı işçilerimizin maaşı en düşük 37 bin 530 TL, kadrolu işçilerimizin maaşı ise en düşük 47 bin 19 TL olmuştur" diye konuştu.

Hal Yolu Köprüsü tamamlanmadan Sunay Atilla üst geçidi yıkılmayacak

Meclis gündeminde yer alan bir diğer önemli konu ise Sunay Atilla Üst Geçidinin durumu oldu. Hal Yolu Köprüsü tamamlanmadan mevcut üst geçidin kaldırılmayacağı açıklandı. Başkan Boltaç, "Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için süreci dikkatle yöneteceğiz" dedi. Tarsus Belediyesi, alınan bu kararlarla birlikte şehrin gelişimi, güvenli yapılaşma ve vatandaşların refahı için çalışmalarını sürdüreceğini vurguladı.

"6 Şubat, hepimizin yüreğinde derin izler bırakan bir tarih" diyerek duygularını ifade eden Başkan Boltaç, "Bir sabah, milyonlarca insan için her şey değişti. Büyük bir acıyı hep birlikte yaşadık. Acımız hala taze, kaybımız hala derin. Deprem sadece binaları değil, hayatlarımızı, sevdiklerimizi, umutlarımızı da enkaz altında bıraktı. Ama biz biliyoruz ki, birlik ve dayanışma içinde olduğumuz sürece her yarayı sarabiliriz. 6 Şubat’ta hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımızı rahmetle anıyor, yakınlarına sabır diliyorum. Allah bir daha böyle acıları milletimize yaşatmasın. Bu felaket, bize bir gerçeği daha net bir şekilde gösterdi: Daha dirençli şehirler inşa etmeliyiz. Kentimizde afetlere hazırlık konusunda çalışmalarımızı sürdüreceğiz, güvenli yapılar ve bilinçli toplum anlayışıyla her zaman hareket edeceğiz" şeklinde konuştu.