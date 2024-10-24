Tarsus Belediyesi, 24 Ekim Dünya İklim Eylem Günü dolayısıyla düzenlenen ’Genç İklimci’ eğitim etkinliğine ev sahipliği yaptı. Belediye Başkanı Ali Boltaç, "Yaşanabilir bir gelecek için biz de gönüllüyüz. Gençlerimizin bilinçlendirme çalışmalarına her daim destek olacağız" dedi.

Tarsus Belediyesi, 24 Ekim Dünya İklim Eylem Günü dolayısıyla Tarsus Üniversitesi, TEMA Mersin Şubesi ve Tarsus İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen Genç İklimci eğitimi etkinliğine ev sahipliği yaptı. Tarsus Belediye Meclis Salonunda gerçekleştirilen etkinliğe öğretim üyeleri, öğretmenler ve çeşitli okullardan 300 öğrenci katıldı. Etkinlikte, iklim değişikliğinin sürdürülebilir kalkınma çerçevesinde nedenleri ve etkileri anlatıldı, ekolojik, çevresel ve toplumsal etkilerin azaltılmasına yönelik stratejiler ele alındı. İklim okuryazarlığını artırmak ve karbon ayak izini azaltmaya yönelik çalışmalar yapmak üzere eğitim programları düzenlendi.

"Bilinçlendirme çalışmalarına her daim destek olacağız"

Başkan Boltaç, iklim değişikliğinin yalnızca çevresel değil, toplumsal ve ekonomik bir tehdit olduğunu belirterek, bu konuda acil adımlar atılması gerektiğini vurguladı. Tarsus Belediyesi olarak, gençlerin bu alandaki duyarlılığını artırmaya yönelik projelere devam edeceklerini ifade eden Boltaç, "Yaşanabilir bir gelecek için biz de gönüllüyüz. Gençlerimizin bilinçlendirme çalışmalarına her daim destek olacağız" diye konuştu.

Program kapsamında Leonardo Di Caprio’nun iklim değişikliğini ele alan ’Tufandan Önce’ adlı belgesel filmi izlendi, çeşitli sunumlar yapıldı. Eğitim programı, katılımcılara fidan dağıtımı ile sona erdi.