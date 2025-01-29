Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, yapımı süren Hidroponik Sera Tesisi ile Aromatik Bitki Distilasyon Atölyesinde incelemede bulunarak, "Tarsus’un tarımsal potansiyelini en verimli şekilde değerlendireceğiz" dedi.

Tarsus Belediyesi, yenilikçi projeleriyle tarımda sürdürülebilir üretimi desteklemeye, kadın girişimciliğini teşvik etmeye ve yerel ekonomiyi güçlendirmeye devam ediyor. Tarsus Belediyesi ve Çukurova Kalkınma Ajansı iş birliğiyle yürütülen Tarsus Aromatik Bitki Distilasyon ve Hidroponik Sera Tesisi Projesi, bölgedeki tarımsal üretimi çeşitlendirmek amacıyla hayata geçiriliyor. Proje kapsamında kurulumu devam eden Aromatik Bitki Distilasyon Atölyesi, son teknoloji distilasyon makineleri, dolum ve etiketleme sistemleriyle donatılacak. Hidroponik Sera Tesisi ise su tasarruflu tarım yöntemleriyle bitki yetiştiriciliğine yeni bir boyut kazandıracak.

"Kadın üreticilere ve girişimcilere yeni fırsatlar sunacak”

Başkan Boltaç, sahada yaptığı incelemelerde, projenin tarımsal kalkınmaya sağlayacağı katkılara işaret ederek, Tarsus’un tarımsal potansiyelini en verimli şekilde değerlendireceklerini ifade etti. Projeye dair değerlendirmelerde bulunan Başkan Ali Boltaç, "Bu tesisler, Tarsus’un tarımsal potansiyelini artırırken, özellikle kadın üreticilere ve girişimcilere yeni fırsatlar sunacak. Yerel kalkınmayı destekleyen projelerimizi kararlılıkla sürdüreceğiz" diye konuştu.