Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, Tarsus’a hizmet edecek araçların en kaliteli ve en modern olması için şartnameyi titizlikle hazırladıklarını vurgulayarak, "Tarsus’un sokakları son model temizlik araçları ile temizlenecek" dedi.

Tarsus Belediyesi Mart Ayı Olağan Meclis Toplantısının 1. Birleşimi, Belediye Başkanı Ali Boltaç başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, şehre daha iyi hizmet edebilmek için yeni temizlik ve iş araçları ihalesini gerçekleştirdiklerini belirterek, "Tarsus’a hizmet edecek araçların en kaliteli ve en modern olması için şartnameyi titizlikle hazırladık. İhalemizi tamamladık. Artık Tarsus’un sokakları son model temizlik araçları ile temizlenecek. Amacımız, şehrimizi daha yaşanabilir ve temiz hale getirmek. Tarsus her şeyin en iyisine layık" diye konuştu. Başkan Boltaç, ihale sürecinin şeffaf bir şekilde yürütüldüğünü vurgulayarak, yeni araçların teslimatıyla birlikte belediyenin temizlik hizmetlerinde büyük bir iyileşme sağlanacağını ifade etti.

Meclis toplantısına katılan Ülker Aydın da katıldı. Başkan Boltaç, kente değer katan bir cumhuriyet kadını olarak Ülker Aydın’a teşekkürlerini sunarak, katılımından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Bu kapsamda Ülker Aydın Yaşlı Dayanışma ve Erinç Evi’nin isminin ‘Ülker Aydın Yaşlı Dayanışma Evi’, Ülker Aydın STEM Merkezi olarak faaliyet gösteren tesise ‘Ülker Aydın Çocuk Bilim Merkezi’ isminin verilmesi ve kütüphane olarak hizmet veren tesise ‘Ülker Aydın Gençlik Kütüphanesi’ isminin verilmesi oy birliğiyle kabul edildi.

"Emeklilerimiz için özel bir mekan hazırlıyoruz"

Başkanı Boltaç, meclis kürsüsünde emeklilere yönelik özel bir yaşam alanı oluşturduklarını ve çok yakında emekli evinin açılışını yapacaklarını duyurdu. Boltaç, "Tarsus Belediyesi herkesin belediyesi. Şimdi emeklilerimiz için özel bir mekan hazırlıyoruz. Köylü Pazarının bulunduğu bölgede açılışa hazırladığımız emekli evinde büyüklerimiz hoşça vakit geçirebilecek. Satranç, dama gibi oyunların oynanabileceği, çay ve çorba ikramlarının yapılacağı, sıcak bir ortam oluşturduk. Bunun yanı sıra, haftanın belirli günlerinde belediyemizin sağlık müdürlüğü ekipleri tarafından emeklilerimiz için sağlık kontrolleri yapılacak. Diyetisyen, psikolog ve sağlık görevlilerimiz de burada hizmet verecek" ifadelerini kullandı.

"Hayvan barınağımızın kapasitesini artırıyoruz"

Hayvan barınağında iyileştirme çalışmaları gerçekleştirildiğini belirten Başkan Boltaç, "Hayvan Barınağına girdiğinizde sağ taraftaki eski yapı yenilendi. İlk giriş hayvanları karşılama alanı. Orada karantina bölümü gibi alanlara ayırdık. Bu konuyla ilgili de epey bir yol aldık. Hayvan barınağımızın kapasitesini artırıyoruz. Tarsus‘a yakışır, hatta Türkiye’de gerçekten örnek gösterebilecek yönetmeliklere uygun, her şeyle düşünülmüş şekilde. Eksikliklerimizi de tamamlayacağız. Bu anlamda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Biz alanında uzman kişilerden destek alıyoruz" şekilde konuştu.

"Çiftçimiz geçtiğimiz sene zaten zarar etti, bu sene don afeti yaşadı"

Don felaketinin Tarsus’ta üzücü sonuçlar doğurduğunu kaydeden Başkan Boltaç, "Geçtiğimiz günlerde üzülerek 2- 3 gün süren bir don felaketi yaşadık. Birçok mahallemizi ziyaret ettim. Tablo içler acısıydı. Ben her zaman söylüyorum, dünyadaki savaşların tek bir sebebi vardır gıda ve su. Eğer gıdaya ve suya ulaşımda sıkıntı yaşayan ülkeler olursa o ülkelerin yaşama şansı yoktur. Yarın bir gün olası bir durumda yiyeceğimiz şeyler beton olmayacaktır, tam tersine gıda ürünleri olacaktır. Çiftçimiz geçtiğimiz sene zaten zarar etti, bu sene don afeti yaşadı" şeklinde konuştu.