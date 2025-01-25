Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, muhtarlarla bir araya geldiği programda, "Her vatandaş kendi alanında fikirlerini beyan edebilecek, bize yol haritası gösterecek ve ortak akılla çalışacağız" dedi.

Mahallelerin taleplerini ve önceliklerini birinci ağızdan dinlemek amacıyla düzenlenen programda muhtarlarla bir araya geldi. Toplantıda, mahallelerin sorunları, çözüm önerileri ve devam eden çalışmalar üzerine fikir alışverişinde bulunuldu. Toplantıda konuşan Boltaç, muhtarların yerel yönetimlerin en önemli paydaşlarından biri olduğunu ifade etti. Güçlü bir iletişim ve iş birliği içerisinde olduğunu belirten Boltaç, "Ben evlatlarıma, sizlerin evlatlarına, kiminizin torunlarına aldığımızdan daha güzel bir Tarsus bırakmak için çalışıyorum. 5 yıllık bir sınavımız var. Bu sınav inşallah sizler için de bizler için de hayırlara vesile olur. Muhtarlarımı ne mahallesindeki vatandaşlara mahcup edeceğim ne de kendimi onlara" diye konuştu.

"Gönüllüler birimi kurulacak"

Gelecek meclis toplantısında gönüllüler birimi kurulacağını ifade eden Boltaç, "Bu birim belediyeden herhangi bir maaş almayacak. Ama belediyenin sağlık, sanat, turizm ve dezavantajlı gruplar gibi her alanında gönüllü olarak yer alacak. Her vatandaş kendi alanında fikirlerini beyan edebilecek, bize yol haritası gösterecek ve ortak akılla çalışacağız" dedi.

Tarsus Belediyesi İletişim Merkezi ’ALO TİM 153" hakkında da bilgi veren Boltaç, "Orada arkadaşlar sizin notunuzu alıp ilgili birime aktarıyor. Daha sonra taleplerle ilgili çözüm süreci hakkında sizleri bilgilendiriyor. Bu bildirimler benim önüme rapor olarak da geliyor. Hangi mahallede kim ne talep etmiş, kaçına cevap verilmiş hepsini takip ediyorum. Bu sistem, hem sizlerin yükünü hafifletiyor, hem de sorunlara hızlı çözümler üretilmesini sağlıyor. Aklınıza ne geliyorsa Alo 153’e bildirebilirsiniz" diye konuştu.