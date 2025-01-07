Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, hayvan barınağıyla ilgili eleştirilere haksız yere maruz kaldığını belirterek, "Barınağımıza giren her bir hayvanın A’dan Z’ye tüm tetkikleri yapılıyor" dedi.

Tarsus Belediyesi Ocak Ayı Olağan Meclis Toplantısı’nın 1. Birleşimi Başkan Boltaç başkanlığında gerçekleştirildi. Belediye müdürlüklerinden ve komisyondan gelen evraklar görüşülerek karara bağlandı. Başkan Boltaç, toplantıda kamuoyunun yakından takip ettiği hayvan barınağıyla ilgili eleştiriler, engelli bireyler için kurulan özel birim ve gündemdeki diğer konulara değindi. Hayvan barınağıyla ilgili yapılan eleştirilere haksız yere maruz kaldığını ifade eden Boltaç, "Benim hayvan sevgimi kimse tartışamaz. Şu anda hayvanseverlerimizin ne amaçla yapıldığını anlamadığım şekilde saldırısına uğruyorum. Biz göreve geldikten sonra ölüm oranlarından tutun da barınağımıza giren her bir hayvanın A’dan Z’ye tüm tetkikleri yapılıyor. Şu an barınağımızda 311 hayvanımız var" diye konuştu.

"Tarsus’u 7/24 yaşayan bir kent haline getireceğiz"

Yeni yılda yeni projelere imza atacaklarını belirten Boltaç, "Yeni yıl, yeni umutlar ve hedeflerle dolu bir başlangıçtır. Bizler de Tarsus Belediyesi olarak, bu yıl da şehrimizi daha ileriye taşıyacak projelere imza atma kararlılığıyla çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

Yılbaşı Pazarı ile dolu dolu bir yeni yıl etkinliğine ev sahipliği yapıldığını vurgulayan Boltaç, "Şehitler Tepesi Kapalı Semt Pazarı’nda düzenlediğimiz Yılbaşı Pazarı etkinliğimiz, kentimize yakışır bir atmosfer oluşturdu. Renkli stantlar ve konserlerle dolu bu özel etkinlik, vatandaşlarımızın yeni yılı keyifle karşılamasını sağladı. Tarsus’u yapacağımız etkinliklerle her daim 7/24 yaşayan bir kent haline getireceğiz" şeklinde konuştu.

"Dezavantajlı gruplara her zaman destek olacağız"

Dezavantajlı gruplara her zaman destek olacaklarını vurgulayan Botaç, "Tarsus Belediyesi birkaç meclis önce herkesin desteğiyle bir engelli birimi kurdu. Bu birimi kurmamızdaki amacımız, dezavantajlı vatandaşlarımız belediyemize geldiğinde muhatap alacağı, onlara derdini anlatacağı, çözümlere ulaşacağı bir birim oluşturmaktı" dedi. Dezavantajlı bireylerin yaşamlarını kolaylaştırmak ve engelsiz yaşam alanı sağlamak için gayret göstereceğini dile getiren Boltaç, "Engelli vatandaşlarımızın hayat standartlarını düzeltmek, yaşam şartlarını iyileştirmek için elimden geleni yapacağım. Bu işin üzülerek bazen siyasete çekilmesini de doğru bulmuyorum Engelli vatandaşlarımız siyaset üstüdür. Tarsus halkından empati yapmasını rica ediyorum. En azından 7-14 Ocak Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası’nda kent olarak onları anlamaya çalışalım" diye konuştu.

Boltaç, Gazeteciler Günü’nü kutladı

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü de kutlayan Boltaç, "Gazetecilik; doğruların izinde, halkın sesi olma yolunda fedakarca yürütülen bir meslek, demokrasinin en güçlü taşlarından biridir. Çalışan gazeteciler, toplumun bilgiye erişim hakkını savunarak şeffaf ve özgür bir geleceğin inşasında önemli bir rol üstlenirler. Emekleriyle geleceğe ışık tutan, toplumun gözü, kulağı ve sesi olan tüm gazetecilerimizin Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyor; mesleklerini onurlu bir şekilde sürdürebilmeleri için yerel yönetim olarak her zaman yanlarında olacağımızı vurguluyorum" dedi.