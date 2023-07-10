Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, toplu ulaşımın belediye eliyle yapılması gerektiğini bir kez daha vurguladı. Başkan Böcek, bununla ilgili çalışma yapıldığını belirterek “Ulaşım esnafını mağdur etmeden bunu el birliğiyle yapacağız. Sizlerin de destek vereceğine inanıyorum” dedi.

Önergelerle birlikte 83 gündem maddesiyle toplanan Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi Temmuz Ayı Olağan Toplantısı yapıldı. Ulaşımla ilgili konularda meclisi bilgilendiren Başkan Muhittin Böcek, şunları söyledi: “29 senedir Antalya’da ulaşımı bilen birisiyim. 2019’da göreve geldiğimiz gün itibariyle de ulaşım sıkıntılarını ve sorunlarını masaya yatırdığımız ulaşım çalıştayı düzenledik. Geometrik kavşak düzenlemeleri gerçekleştirdik. 41’i akıllı kavşak, 60’ı uzaktan erişimli kavşak yaptık. Ulaşım Koordinasyon Merkezi’ni açtık. Sıkışan kavşaklara manuel olarak müdahale ediyorlar. Örneği Sağlık İl Müdürlüğü önündeki kavşakta ışıkta bekleyen araç sayısı 25’i geçtiyse o kırmızı ışık arkadaşlarımızın bir tuşuyla yeşile dönüyor.”

"İller Bankası kavşağı planlanacak"

Batı Çevreyolu Duraliler Kavşağı’nı da içeren imar planlarının Kepez Belediyesi Meclisi’nden geçtiğini, önergeyle bugün Büyükşehir Belediyesi gündemine aldıklarını belirten Başkan Böcek, planlamayı cuma günü yapılacak devam meclisinden hızla geçireceklerini söyledi. İller Bankası Uncalı arasında yaşanan trafik sıkışıklığına değinen Başkan Böcek, “Burasıyla ilgili beni de çok arayan var. Bu güzergah Karayolları’na ait. Oraya yapılması gereken katlı kavşakların Karayolları’nca yapılması gerekiyor. Bunu bilmiyor bir çok vatandaş” diye konuştu.

"Ulaşımı el birliğiyle çözeceğiz"

Toplu ulaşımda Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin 60 yeni otobüsü devreye soktuğunu söyleyen Başkan Muhittin Böcek, “Belediyemize 150 tane E sınıfı ehliyetli, işin uzmanı otobüs şoförü alacağız. Ulaşım esnafının akaryakıt artışı, asgari ücret artışı gibi masraflarında artış var. Cuma günkü meclisimizde otobüsçü arkadaşlarımıza destek vereceğiz. Toplu ulaşımı belediye yapmak zorundadır. Otobüsçüleri mağdur etmeden bunlarla ilgili çalışma da yapıyorum. Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanlarını bir araya getirdim. Otobüsler siyah plakalı olacak ve belediye taşıyacak. Bahanesi olmayacak. Bastımı sabah kontağa klima çalışacak. Sizlerden de bu konuda destek alacağıma inanıyorum” ifadelerini kullandı.