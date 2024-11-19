Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, belediye başkanları ve Cumhuriyet Halk Partisi Antalya İl Örgütüyle birlikte Ankara’ya çıkarma yaptı. Başkan Muhittin Böcek, CHP Antalya heyetiyle birlikte grup toplantısına katılarak, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i ziyaret etti.

31 Mart 2024 seçimlerinde bir ilke imza atarak Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı üst üste ikinci kez kazanan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, CHP Antalya İl Örgütüyle birlikte Ankara’ya çıkarma yaptı. Başkan Muhittin Böcek, CHP Antalya İl Başkanı Nail Kamacı, CHP Antalya milletvekilleri, belediye başkanları, CHP İl Yönetimi, CHP İl Kadın Kolları, İl Gençlik Kolları, İlçe Başkanlarıyla birlikte CHP’nin grup toplantısına katıldı.

CHP grup toplantısında Başkan Muhittin Böcek ve Antalya İl Örgütü’nün isminin okunması alkışlarla karşılandı. Başkan Böcek ve Antalya ekibi daha sonra CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüştü. CHP lideri Özgür Özel, Antalya İl Örgütü, belediye başkanları ve Başkan Muhittin Böcek’i ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirterek Antalya heyetini başarılarından dolayı kutladı.

Antalya’yı anlattı

Başkan Muhittin Böcek, CHP Genel Başkanı Özel’e Büyükşehir Belediyesi olarak Antalya’da yürüttükleri çalışma ve projeler hakkında bilgilendirirken, “Antalya’mız için var gücümüzle çalışmalarımızı yürütüyoruz. Halkımızdan aldığımız güven ve destekle ikinci kez seçildiğimiz bu kutlu görevimizde söz verdiğimiz bütün projeleri tek tek hayata geçireceğiz. Tüm belediye başkanlarımız ve il örgütümüzle çok güzel bir uyum içinde birlikte çalışmaya devam edeceğiz” dedi. Ziyaret sonrasında CHP Lideri Özgür Özel, Başkan Muhittin Böcek ve Antalya heyetiyle birlikte meclisin önünde hatıra fotoğrafı çektirdi. Başkan Böcek, temasları kapsamında CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır’ı da ziyaret etti.